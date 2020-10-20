桃園明年度總預算「喬不攏」升格來協商最多、最久一次

桃園市議會今天進行第二、三讀明年度總預算審查，雖有預算被刪除，但未有表決。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/20 22:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會今天三讀通過桃園市政府明年度總預算案，以往審議若遇預算擱置或刪除，在第二、三讀會前，為求府會和諧，均會事前「協商」，雖然今天進行第二、三讀明年度總預算審查時，未進入表決，但因事前協商，三黨團無法共識，導致原定上午11點就要開始的第二、三讀預算審查，拖到下午1點50分才開議，也是近年審查預算以來最晚開議的一次。

據了解，此次協商過程中，國民黨籍議員舒翠玲針對平均地權基金1讀原先被刪除76億元，當下無異議，也無人保留發言權，民進黨籍議員卻在當天全部局處預算審查結束後，爭取保留發言權爭翻盤，認為此不遵守議事規則，堅持刪除76億元，要求市府按規則提覆議，由於黨團內有不同聲音，舒未協商完即「技術性離席」，再經桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝及3黨團不斷協商，才達成刪除9億元共識。

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民進黨總召陳治文說，桃園進入建設年，推動許多重大建設，有些議會同仁對於預算執行有疑慮，希望市府充分說明，也為市民看緊荷包，因此花了一些時間；無黨團結聯盟總召李家興也說，今年來回協商高達11次，是升格以來協商最多也最久的1次，國民黨團原先要求比照去年，堅持刪除14億元預算，由於被刪除或擱置的預算多有中央補助款挹注，實際能刪的也只有8億多元，3黨團能取得共識，相當不容易。

國民黨團執行長徐玉樹說，中央給桃園的一般補助款、統籌分配款短少，所以桃園只能花自己的錢，然而中央給的錢少，市府活動還是辦的很多，相當不妥，加上平均地權基金的76億元有審查瑕疵，「執政黨好像吃人夠夠」，所以有議員抱持不同意態度。

徐玉樹表示，議長希望用協商方式，不斷折衝，刪除不必要預算，徐點名桃園市政府客家事務局許多預算浮濫，辦的活動品質也不高，預算給了也是浪費掉，且客家籍議員也未堅持要保留，既然市府已經舉債，就該刪的刪，不要花那麼多錢。

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