中國假訊息打入台灣 學者：用「說壞民主故事」改變認知

民間專責以科學研究方法調查中國對台進行認知戰的研究單位「IORG」今日舉辦「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，立委陳柏惟（右一）、AIT發言人孟雨荷（中）出席。（記者塗建榮攝）

2020/10/20 13:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進大眾了解中國最新對台認知作戰手法，提升公民資訊判讀能力，IORG研究室（Information Operations Research Group）今日召開「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會，揭露中國官方所操弄的資訊，經由台灣「在地協地者」電視名嘴、特定臉書粉專能夠有效傳播打入台灣社會；學者分析，中國透過「說壞台灣故事」、「說壞民主故事」，來改變民眾認知，進一步讓人感覺威權比民主好。

IORG共同主持人游知澔指出，「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」研究報告，觀察到8項不實訊息主要論述，環繞著「美國流感比武漢肺炎更致命」、「美國以武漢軍人運動會散播病毒」、「美國流感就是武漢肺炎」3個主題。一開始8個論述各自發展，後來修正結合形成完整論述，而結合這些假訊息論述的人就是中國外交部發言人趙立堅。

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游知澔強調，趙立堅今年3月在推特上將上述各說法結合，形成一個官方論述，為中國對於武漢肺炎的大外宣定調，定調內容為「新型冠狀病毒來自美國，美國以軍人運動會將病毒傳播到武漢，美國應該為疫情負最重大責任」。

研究顯示，以「美國流感就是武漢肺炎」這件事為例，從「受操弄資訊傳播網絡圖」可知，有「趙立堅」、「朝日新聞」、「潘懷宗」3個重要節點，研究觀察到受操弄的資訊如何傳播到台灣。

游知澔說明，日本朝日新聞在2月21日播出一則電視新聞報導美國疫情狀況，這段新聞影片被台灣一個youtuber頻道扭曲變造，並且加上「美國早在武漢之前爆發新冠肺炎」標題，這則假訊息又被多個特定政治立場的臉書粉專分享，這則被操弄的資訊也出現中國官媒「環球網」網站，台灣電視名嘴潘懷宗也在2月27日東森新聞「這不是新聞」提及這篇報導。

游知澔說，潘懷宗也在東森節目引用另一篇錯誤的中國研究報告稱「美國是武漢肺炎的源頭」，潘懷宗的言論在3月被台灣事實查核中心查核證實是錯誤訊息，但是潘的言論仍然透過電視、臉書和LINE不斷傳播，甚至出現在香港的youtuber頻道中，到5月都還有這些訊息出現。

另一方面，趙立堅的推特發文被轉載在中國官媒環球時報「環視頻」影片，IORG研究發現透過「在地協力者」、電視名嘴等，被中國操弄的資訊能夠成功地在台傳播，例如政論節目主持人趙少康曾在節目說，美國流感比武漢肺炎更嚴重；台灣政論節目引用中國官媒上被中國操弄的資訊相當頻繁，政論節目影片被分享數也排名在前20名。

游知澔舉例，除了政論節目外，臉書粉專也是在相當重要「在地協力者」，例如有一臉書粉專「婷婷看世界」在武漢肺炎事件中，不斷頻繁轉發軍運會、趙立堅等符合中國官媒論調的資訊，可能是中國大外宣在臉書社交平台的管道，到底還有多少像「婷婷看世界」這樣的粉專，還需要進一步資訊研究。

游知澔表示，在武漢肺炎事件中，中共官方介入非常明顯，隨著疫情日益嚴重，中共介入手段也更嚴重，從一開始環球網記者用微博帳號散布「美國流感比武漢肺炎更致命」，也有與解放軍有關的崑崙社研究院所稱訊息，以及中國央視、人民日報連續質疑美國政府，都顯示中國對台資訊作戰，已經升高到國家層級，用官方身分質疑美國，緩解武漢肺炎疫情下各國對中國的質疑。

另外「光復美國」言論則與共青團有關，關於台灣先前選舉不斷有「中選會作票」謠言，其中，「108演播室」陳衛平曾經受中國央視、中國國務院僑務辦公室等單位報導，108演播室「政經關不了」內容，也都值得關注，未來IORG研究室也會持續公布中國對台認知作戰的研究成果。

台灣基進立委陳柏惟痛批，中國對台灣有侵略意圖，用法律戰在國際上打壓台灣，用武力威嚇台灣，更希望用假訊息影響台灣認知。例如「中天新聞」就是假訊息傳播節點，那些訊息也不知道從哪來的，擴散出去被查出是假的，後來雖有更正道歉，但也沒多少人知道，反正訊息已散播出去。

陳柏惟談及，我國駐斐濟代表處雙十國慶晚會發生中國阿共仔來打人，結果中國外交部卻扯說是台灣人打中國人，怎樣都沒有理由是主辦單位去打人，但是假訊息就是要混淆，中國要你不知道哪個訊息是真的，「在路上放石頭讓你跌倒」。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年認為，這份報告對假訊息及人際滲透的操弄做了細緻分析，假訊息應定位為中共在地緣政治中對外爭霸的政治宣傳一環，現在世界進入新冷戰階段，可以看到封閉體系與自由體系爭霸，威權體制和民主體制進行競爭。

黃兆年分析，中共對資訊操弄目的是霸權的操作，想讓人認知威權比民主更好，中國模式比西方民主自由模式更好，所以資訊操弄是一個霸權的目的，在文化上、意識形態上去做宰制，為了去製造同意。

並強調，大外宣是為了要改變認知，用人流、金流、資訊流改變全世界民眾的認知，中國要改變台灣民眾的認知是為了製造同意，讓人認同威權比民主更好。而資訊操作也有類似目的，不一樣地方是透過假訊息，讓人覺得民主沒那麼好，認知威權不錯比民主更好。

黃兆年指出，中國大外宣常以金錢手段收買「在地協力者」，以「借船出海」從正面觀點說好中國故事，來製造民眾對於中國或威權的同意。資訊操作的手段就比較不一樣，除了金錢收買在地協力者外，更利用民主社會的矛盾、政治及意識型態，透過假訊息來說壞民主故事，凸顯出威權比民主更好。

從研究報告可知，關西機場事件、陳菊貪汙、美國流感比武漢肺炎更致命、肺炎病毒來自美軍、中選會作票等假訊息案例，中國無非想凸顯民主政治沒有那麼有效能，政府官員、選舉不可靠，更沒有中國模式來得負責任，從反面進一步讓人去認同威權，用「說壞台灣故事」、「說壞民主故事」方式來改變台灣人民認知。

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