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    獨家》「天龍」玩真的 飛彈射擊大車拚！

    IDF升空時，左翼（下方）的天劍一型飛彈清晰可見。（記者游太郎攝）

    IDF升空時，左翼（下方）的天劍一型飛彈清晰可見。（記者游太郎攝）

    2020/10/20 12:22

    〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍年度重要訓練「天龍演習」完全模擬實戰，首度由參賽各型戰機實施飛彈精準射擊，破天荒一次出動2架戰機，連續發射2枚響尾蛇、天劍一型及魔術2型等短程飛彈，藉競賽驗證各型戰機的接戰能力，官員強調「要玩就玩真的」，不懼共軍的威脅和挑釁！

    空軍「天龍演習」進入第二天，上午9時由台南第一聯隊的2架IDF戰機，各掛載一枚天劍一型短程空對空飛彈，升空後實施飛彈實彈射擊，先由台東志航基地支援的F-5E戰機發射照明彈，IDF接著進行戰術動作後，再連續實施二波的飛彈精準射擊。

    其他聯隊的F-16戰機則發射響尾蛇飛彈（AIM-9M）、幻象戰機發射魔術2型飛彈，5個參賽的聯隊各出動2架戰機，連續發射2枚短程空對空飛彈，直接就在這次的競賽中一較高下。

    第一聯隊的2架IDF戰機，50分鐘後平安返航，掛載在左翼翼尖的天劍一型均已順利發射，據了解均精準命中目標，成績相當優異。

    官員透露，往年的飛彈射擊，因事涉敏感，通常均會低調實施，但今年受到共軍連番侵擾我空域影響，為了因應緊張情勢，加強飛行員對精準武器的操控能力，在「天龍演習」中實施飛彈實彈射擊合情合理，但中程飛彈因敏感程度高、加上參數恐洩露等顧慮，則不列入在競賽的範圍內。

    IDF落地後，左翼翼尖的天劍一型飛彈已完成發射。（記者游太郎攝）

    IDF落地後，左翼翼尖的天劍一型飛彈已完成發射。（記者游太郎攝）

    地勤人員檢查IDF左翼翼尖的天劍一型飛彈，確認是否完成發射任務。（記者游太郎攝）

    地勤人員檢查IDF左翼翼尖的天劍一型飛彈，確認是否完成發射任務。（記者游太郎攝）

    台南第一聯隊的IDF戰機，參賽進駐花蓮基地時，左翼翼尖即已掛載天劍一型飛彈。（記者游太郎攝）

    台南第一聯隊的IDF戰機，參賽進駐花蓮基地時，左翼翼尖即已掛載天劍一型飛彈。（記者游太郎攝）

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