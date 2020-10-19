台海軍情》不讓共機囂張！ 空軍年度盛事「天龍操演」今展開

近期共軍屢屢進犯我空境，對此我國空軍在今天展開空軍戰術總驗收「天龍操演」，讓我國戰機護相對抗練習提升戰力，除鼓勵空、地勤人員發揮平日訓練成果，展現精實戰技。（圖擷取自國防部發言人facebook，《軍聞社》）

2020/10/19 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期共軍屢屢進犯我空境，對此我國空軍在今天（19日）展開空軍戰術總驗收「天龍操演」，讓我國戰機護相對抗練習提升戰力，除鼓勵空、地勤人員發揮平日訓練成果，展現精實戰技，為單位及個人爭取最高榮譽外，也會評選出王牌飛行員當空軍的標竿英雄人物，預計操演會一路持續到本月底，讓國軍戰技更加精進。

綜合媒體報導，今天「天龍操演」的開幕式，由空軍司令熊厚基上將主持，開幕典禮中，各受測聯隊用影片展現基地訓練成果，呈現出勇奪第一的旺盛企圖心，並在官兵代表宣誓後，熊厚基也逐一為官兵代表貼上「2020天龍操演」臂章，象徵接受測驗的人員，都是各聯隊的菁英，鼓舞參與操演人員用高昂的戰志與士氣，為聯隊爭取榮譽。

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熊厚基表示，參加競賽就是全力以赴，但在勝負之外，所有參與操演人員，一定要落實風險管理，注意演習紀律與安全，達到零飛安、零地安、零軍紀事件的目標；他強調，「如果一位飛行員沒有想要拿第一的精神，那就不能算是一位飛行員」，不論是空、地勤人員，都一定要有自信、有能力，「不讓敵人在我們的領空耀武揚威，做國家安全最堅實的後盾」。

本次「天龍操演」讓我空軍飛官互相競技以提高作戰能力，過程中也會選出空戰王、炸射王等等，讓國軍弟兄搶王牌飛行員的稱號，「天龍操演」也是我國空軍的年度盛事，尤其是近期共軍頻頻發動軍事挑釁，更需藉此提高戰力以達嚇阻之效。

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