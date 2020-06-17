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宏都拉斯總統夫婦確診武漢肺炎 蔡英文、吳釗燮祝早日康復

友邦宏都拉斯總統葉南德茲對外宣布，自己與妻子確診罹患武漢肺炎。（法新社）

友邦宏都拉斯總統葉南德茲對外宣布，自己與妻子確診罹患武漢肺炎。（法新社）

2020-06-17 16:02:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕我中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）與妻子確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。外交部今天表示，已轉達蔡總統與外交部長吳釗燮的關懷，並預祝早日康復，葉南德茲也對我方問候表示感謝。

拉丁美洲近日成為武漢肺炎疫情熱區，葉南德茲於當地時間16日透過電視向全國民眾宣布，自己與妻子都感染武漢肺炎，他表示在週末期間感到身體不適，做檢測後確定罹患武漢肺炎，但葉南德茲也強調，他會在首都德古西加巴的軍事醫院內進行遠距離辦公。

外交部今天對此表示，獲悉友邦宏都拉斯總統葉南德茲伉儷確診後，立即於第一時間轉達蔡總統及部長吳釗燮的誠摯關懷並預祝早日康復；葉南德茲對我方問候表示感謝。

吳釗燮也透過外交部推特致意表示，在這個考驗的時刻，他的祈禱與葉南德茲伉儷同在，葉南德茲總統是名鬥士、將戰勝病毒，「堅強！」

外交部並說明，為因應日益嚴峻的疫情，我國日前已陸續捐贈醫用口罩、N95口罩、防護衣、核酸分析儀暨試劑、奎寧藥錠、熱像儀及額溫槍等防疫物資，並透過視訊提供台灣防疫成果的經驗分享，協助抗疫。未來我方也會持續協助宏國進行防疫工作，期盼宏國人民早日恢復正常生活。

根據美國約翰霍普金斯大學全球疫情統計，宏都拉斯迄今已累積確診數為9656例、330人染疫不治。

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