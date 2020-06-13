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反送中週年晚會 林榮基：台灣援港方案「不能急」

公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，台灣銅鑼灣書店老闆林榮基發言。（記者簡榮豐攝）

公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，台灣銅鑼灣書店老闆林榮基發言。（記者簡榮豐攝）

2020-06-13 23:40:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港反送中運動屆滿一週年，數十個關心香港議題的公民團體今在自由廣場舉辦紀念晚會，主辦單位約9點左右宣布，現場參與人數約7000人，晚會在晚間接近10點落幕。銅鑼灣書店店長林榮基晚間受訪時對港人提出呼籲，他表示，若港人真的有意要來台灣生活，首要注意的是「跟台灣一起保護這個地方」，這是最起碼的；林榮基同時也說，台灣政府認為可能有中國人假扮成港人來台的擔憂，他能理解，因此港人人道救援方案「要一步一步來、不能太急」。

由台灣人權促進會、民間司改會、人權公約施行監督聯盟等多個關心香港的民間團體主辦的「反送中一周年613晚會」晚間6點在自由廣場登場，包含銅鑼灣書店店長林榮基、香港知名作詞家林夕、朝野黨團立委代表都將出席晚會發言。

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人致詞時表示，「港獨」本來並不多，現在香港人離心離德都是北京逼出來的；吳叡人批評，過去中國政府有多少時間點可以化解香港怒火，但北京與港府都拒絕，「因為他們不是民選政府，他們只有一套，就是鎮壓」，於是流水匯聚成洪水，將會沖倒帝國主義的高牆。

林榮基受訪時強調，參與晚會的目的主要是希望讓香港年輕人知道，最重要的當然是反抗，但反抗前要保護自己，如果真的待不下去，可以離開香港做長期的抗爭；林榮基說，這是長期的抗爭，台灣面對中國也是一個長期的抗爭，香港年輕人過來跟台灣人做長期的抗爭，這是比較聰明的做法。

晚會最後，民進黨立委洪申翰、時力立委王婉諭、民眾黨立委賴香伶等人皆上台拉布條表示挺港，不過當主辦單位宣布，由於晚會時間延遲，原已到場的國民黨立委陳以信因故缺席未上台時，台下響起一片噓聲，並有民眾比出倒讚手勢。

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動，共同對抗中國帝國主義的擴張。（記者簡榮豐攝）

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動，共同對抗中國帝國主義的擴張。（記者簡榮豐攝）

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者簡榮豐攝）

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者簡榮豐攝）

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