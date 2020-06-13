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香港反送中一週年晚會將登場 林昶佐籲站出來挺香港

無黨籍立委林昶佐今在臉書貼文呼籲民眾站出來挺香港，同時並向政府喊話，「儘速公布符合總統宣示的援港機制」。（資料照）

無黨籍立委林昶佐今在臉書貼文呼籲民眾站出來挺香港，同時並向政府喊話，「儘速公布符合總統宣示的援港機制」。（資料照）

2020-06-13 17:23:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台灣人權促進會、民間司改會、人權公約施行監督聯盟等多個關心香港的民間團體主辦的「反送中一週年613晚會」晚間6點將在自由廣場登場，接近開場時間，現場已逐漸湧現參與民眾。台灣公民陣線發言人江旻諺說，依照先前六四晚會參與約有近千人的人數來看，今天晚會「至少會有那天的規模」。根據主辦單位安排，包含銅鑼灣書店店長林榮基、香港歌手林夕、朝野黨團立委代表都將出席晚會發言。

無黨籍立委林昶佐今則在臉書貼文呼籲民眾站出來挺香港，同時並向政府喊話，「儘速公布符合總統宣示的援港機制」；林昶佐說，陸委會原訂11日公佈的援助專案被延後，雖然相關部門澄清目前正在做最後的協調，但香港情勢越來越嚴峻，香港人民將需要包括台灣在內的國際社會越來越多的支援。

林昶佐強調，現在部署也已經不是「超前」，因為包含美國、英國等國家都陸續宣示多項積極援港的措施。台灣若未能及時跟進，將錯失與國際社會更緊密合作的機會，更讓中國看輕台灣支持民主自由的意志，渲染對台灣恫嚇的效果，有利於中國在國際宣傳錯誤的台灣形象。

林昶佐說，台灣民主運動也曾受到國際社會的支持，今天台灣擁有了民主，正是台灣幫助別人的時刻；他認同國安問題必須謹慎處理，相關審查機制必須嚴格與完整，但這攸關台灣的核心價值，攸關台灣與香港深切的友誼，更攸關台灣在民主國家陣線中的關鍵位置，「台灣不能退」，期盼政府能盡速公布符合總統宣示的「居留、安置、照顧」人道原則、跨部會的港人援助機制。

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