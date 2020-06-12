香港台南同步高唱「願榮光歸香港」 黃偉哲：台南人挺香港

臺灣文學館前今晚舉辦「反送中週年台南和你唱」活動，現場約有500人到場力挺。（記者王姝琇攝）

2020-06-12 21:42:36

〔記者王姝琇／台南報導〕台南香港關注組和台灣人權促進會今晚於臺灣文學館前，共同舉辦「反送中週年台南和你唱」活動，約有500人到場力挺，以反送中布條為鍊築起人龍，從文學館前一路串接到台南孔廟，每個人口中唱著「願榮光歸香港」，表達台灣人民對於香港的支持。台南市長黃偉哲也到場力挺表示，「台南人挺香港，台灣人挺香港」。

去年6月香港反送中條例進行二讀，萬名群眾包圍立法會，至今屆滿1年，香港反抗運動仍持續進行引起全球關注。台灣人權促進會南部辦公室主任林彤表示，明天（13日）於台北自由廣場也會舉辦反送中週年撐香港集會，相較之下南部資源較少，這次特別與台南香港關注組合作辦理，現場有一半是來自南台灣各縣市的香港人。

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林彤說，遠在對岸的香港，也與台南同步於晚間8點一起合唱「願榮光歸香港」；由於「國歌法」通過，未來「願榮光歸香港」這首歌可能會禁唱，也讓他們此次合唱特別有感觸！

在隊伍中還有一人相當顯眼，那就是遭關押18年甫判決無罪釋放的謝志宏，他認為，台灣與香港是一樣的，香港現況完全體現「一國兩制」根本不存在，今日若不支持香港，未來台灣也可能變成這樣，呼籲民眾要走出來共同「撐香港」。

台南市長黃偉哲今晚也無預警出現在活動現場。（記者王姝琇攝）

謝志宏（左3）今晚也出席活動，力挺香港！（記者王姝琇攝）

香港反送中運動屆滿1年，台灣人權促進會特別舉辦活動號召台灣人挺香港，現場約有500人出席。（記者王姝琇攝）

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