跨海撐香港！民團：若失守 台灣下一個被武統

台灣基督長老教會等十多個團體，今天在西門町舉辦「反送中一週年，煲底來相見」紀念會，戴著象徵香港抗議活動的黃色安全帽在西門町遊行，呼籲台灣人關心香港民主運動。（記者劉信德攝）

2020-06-12 19:45:44

〔記者陳昀／台北報導〕香港反送中運動一週年，台灣十多個團體今晚在西門町舉行「反送中一週年，煲底（香港立法院會示威區）來相見」紀念活動，跨海連線聲援香港，呼籲台灣民眾持續撐香港，共同抵抗中共反民主的侵擾，香港若失守，台灣就是中共下一個武統的對象。

出席團體包含Fridays For Future、小妹防爆團、公投護台灣聯盟、台灣基督長老教會七星中會等十多個團體，以及綠黨、台灣維新、台灣團結聯盟、自由台灣黨等，眾人頭戴象徵香港示威精神的黃色安全帽繞行商圈，高喊「拒絕國安法、台灣撐香港」等口號、吟唱反送中主題曲《唱哈利路亞讚美主》。

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自由台灣黨主席羅宜表示，選舉過了、罷韓落幕，或許香港議題熱度會消減，但港人爭取的五大訴求，至今未能完全落實；民進黨雖承諾研議港人人道救援方案，但至今未見具體措施，社會不必再談論「一國兩制」存在與否，因爲早已蕩然無存，民眾應持續關注議題，就算只是在網路發文、分享，都是保持熱度的方式。

小妹防爆團代表表示，「港版國安法」通過後，不少港人開始刪除在網路上支持香港的訊息，可見構成多大的恐懼、壓迫，中國也透過不斷傳送假新聞，造成訊息不對等等手段對待台灣，因此台灣更要持續關注香港，不能變成第二個西藏、新疆。

Fridays For Future代表表示，這場集會不是哀悼，而是支援的開始，中國不會放棄對台灣的武統可能性，台灣有義務跟香港在一起，若香港失守，台灣就是中國下一個武統對象。

台聯組織部主任周倪安表示，台港關係從來沒這麼密切過，我們共同守護民主、自由與人權，香港至今還烽火連天，中共泯滅人權，我們必須好好撐住，並支持香港人堅定光復香港的意志，希望台人與港人齊心守護民主。

綠黨秘書長張竹芩指出，很多人問抗爭是否有用，但現在可以開記者會，就是一件難能可貴之事，這是台灣民主前輩沒放棄的成果；香港若被中共吃下，下一個就是台灣，當前香港雖被強力壓制，但我們不能放棄，不是看到希望才往前走 ，而是往前走才能看到希望。

「反送中一週年，煲底來相見」紀念會在西門町舉辦，與會者高舉「光復香港．時代革命」旗幟遊行。（記者劉信德攝）

「反送中一週年，煲底來相見」紀念會在西門町舉辦，與會者遊行舞揮「光復香港．時代革命」旗幟。（記者劉信德攝）

台灣各團體今晚在西門町跨海「撐香港」，繞行商圈15分鐘。（記者陳昀攝）

台灣各團體今晚在西門町跨海「撐香港」，呼籲台灣人持續關注，否則香港失守，台灣將成下個目標。（記者陳昀攝）

台灣民間團體今天在西門町舉辦「反送中一週年，煲底來相見」紀念會，點上蠟燭祈福，呼籲台灣人關心香港民主運動。（記者劉信德攝）

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