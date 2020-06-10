航迷驚艷16分鐘！「勇鷹」首翱翔 2架IDF戰機伴飛

由漢翔公司研製的「勇鷹」高教機原型機預計在6月22日公開首飛，漢翔正進行最後驗證工作，今日上午安排原型機首度升空翱翔。（記者游太郎攝）

2020-06-10 16:22:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由漢翔公司研製的「勇鷹」高教機原型機預計在6月22日公開首飛，漢翔正進行最後驗證工作，今日上午安排原型機首度升空翱翔。據透露，「勇鷹」原型機今日上午9點34分左右在台中清泉崗基地起飛，9點50分順利降落，全程約15、16分鐘，測試過程相當順利。

編號11001的「勇鷹」高教機原型機今日驗證科目相當單純，起飛後不收起落架，隨後在空迴旋飛行，藉此驗證安全性，空軍也派2架IDF經國號戰機在旁伴飛。而「勇鷹」高教機，就是參照經國號戰機的構型研改而成。

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外傳漢翔公司的試飛官為路志元、管延年，2人皆在2017年錄取漢翔公司飛行師。但對於首飛測試細節，相關人士表示，「勇鷹」原型機測評未對外公開，不變透露細節，相關驗證皆正常。

唯據了解，「勇鷹」高教機原型機近期應會做第二次飛行測試，藉由適航驗證確保安全性。

另外，漢翔公司將在本月下旬舉辦高教機首飛典禮，對於典禮舉辦時間與儀程，知情人士說，活動儀程應和去年高教機出廠時類似，只是改在室外舉辦。由於還需考量天候，目前先選定6月22日與23日擇一舉辦，預計邀請總統、立委等人參加，但詳情仍待確認。

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