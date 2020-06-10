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高雄法制局長再嗆黃捷「突然哭給媒體拍」 議員反批扯謊

高雄市議員黃捷日前弔唁議長許崑源，卻被法制局長吳秋麗嗆哭。（資料照）

高雄市議員黃捷日前弔唁議長許崑源，卻被法制局長吳秋麗嗆哭。（資料照）

2020-06-10 11:14:21

首次上稿 10:48
更新時間 11:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員黃捷日前弔唁議長許崑源，卻被法制局長吳秋麗嗆哭，事後黃捷強調「謝謝大家關心，我沒事」，但吳秋麗接受媒體訪問時卻開炮，指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」民進黨市議員康裕成則反批吳秋麗說謊，表示她當時在靈堂內，就看到黃捷哭得稀裡嘩啦的。

當天吳秋麗以黃捷塗大口紅、沒戴口罩為由，在議長許崑源靈堂內，嗆聲：「妳來幹什麼」，讓黃捷哭著走出來。

事後，黃捷受訪時強調：「謝謝大家溫暖的關心，我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作。」輿論也幾乎一面倒同情黃捷。

吳秋麗似乎吞不下這口氣，接受媒體訪問時，表示「以自己的年齡，說幾句應不為過」，希望年輕人尊重亡者，並批「當時在靈堂內，黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」

吳秋麗還說，事後想起怎麼有這麼大衝勁？「難道是許議長給我的力量嗎？」

有網友則回說：「韓國瑜任命這種官員，被罷免也不意外」、「沒看過官員敢這樣嗆議員」、「把老闆被罷免的怨氣，發洩在黃捷身上，還扯口紅這種理由」。

對此，民進黨議員康裕成表示，黃捷不是突然出去哭拍給媒體看，吳秋麗誤導視聽，當天她靈堂內，就坐在黃捷旁邊，她坐下時就看到黃捷在拭淚，等韓國瑜唸完祭文，換議員致意時，她跟黃捷並排，黃捷當時仍在拭淚。

康裕成批評吳秋麗真扯謊，當時她還納悶說，黃捷怎麼哭得稀裡嘩啦的？期間還有服務人員遞上面紙給黃，事後她才驚覺「原來她被吳秋麗霸凌」。

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