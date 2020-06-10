網稱罷韓96萬張票8小時投完「見鬼」？查核中心邏輯課揪謬誤

圖為罷免案確認通過後，韓國瑜公開致詞畫面。（資料照）

2020-06-10 10:14:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090張同意票對上2萬5051不同意票高票通過，另還有無效票5118張，高雄市民以逾96萬張選票寫下台灣憲政史紀念性一刻，甚至成為國際焦點。然而選後，挺韓陣營謠言四起，甚至出現96萬張票不可能在8小時內投完等暗指作票風向；對此，台灣事實查核中心搖身成為邏輯老師，揪出兩大謬誤預設，一秒破解傳言。

臉書社團「高雄市政國瑜監督後援會」有韓粉貼文指出，「民女求解，1823投票所，總得票96萬，換算一小時需66人投完票，且在1-2分鐘內完成量體溫，核對身份，蓋章，領票，前進用印，前進投入票箱，如此8小時排隊不間斷才能達96萬，怎麼在1-2分鐘完成流程？排隊沒持續啊，那怎會有96萬票呢？老天！我們是見鬼了嗎？」暗帶作票風向，多名韓粉也留言贊同作票說並跟進轉發。

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查核中心指出傳言的第一點謬誤預設，傳言公式為「960000（總票數）/1823（投開票所數）/8小時=65.8人」，並預設投票所動線「每次只開放一人投票」，當日投票所共有量體溫、核對身分證與領票、圈票用印籍投票入票匭共4個關卡，傳言預設一個人要完成動線所有關卡之後，才開放第二人，但實際上，投票所當日動線並未保持淨空，多位投票人可在不同關卡操作，每人依序跑完投票程序，傳言邏輯顯然與實際狀況有極大出入。

查核中心指出第二點謬誤預設，傳言預設每一間投票所僅有一個圈選處，但實際情況是投票所會依該區選民數，來增設圈選處，罷免案投票當日，多處投票所的圈選處甚至超過兩個。96萬張票是否可能在8小時內投完？查核中心揪出謬誤闢謠，提醒轉發訊息前，靜心思考，就能破解許多訊息中的錯誤之處。

對此，網友也無奈留言，若按韓粉算法，「同樣的算法89萬（韓國瑜當選市長票數）也投不完啊」、「2018年，160多萬高雄人在1823個投票所投票，結果韓當選怎麼沒跳出來質疑？」、「2020大選，高雄上百萬票是怎麼投的？」也有網友認為，傳言如此謬誤，製造傳言源頭可能對台灣選務狀況不甚熟悉。

事實查核中心揪出傳言兩大預設謬誤闢謠。（翻攝台灣事實查核中心臉書）

韓粉傳言原文。（翻攝高雄市政國瑜監督後援會臉書社團）

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