罷韓之後罷柯？國家隊打壓？ 柯︰他打他的我做我的

北市議員陳建銘追問有無感覺被中央打壓？市長柯文哲回說，「他打他的，我做我的」。（記者林正堃攝）

2020-06-08 15:08:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，答詢國民黨議員時透露評估民眾黨選高雄市長，稍後無黨籍議員陳建銘又問及，對於韓國瑜所提及3個遺憾的看法？柯文哲竟回說沒看到韓致詞，被陳建銘虧說「你不要閃問題」；再被追問是否同意韓國瑜不滿被罷韓國家隊打壓，有沒有這感覺？柯文哲起先說，不會啦！但又冒出一句「他打他的，我做我的」。

陳建銘問柯文哲，罷韓之後會不會是罷柯，也很多人提解方，看柯文哲是不是要「順時中」，酸說柯不是很順，並呼籲柯「要拜貞昌、學英文」，柯有沒有積極解套方式？柯文哲僅回說，做自己就好了。

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柯文哲稍早答詢國民黨議員時，表示可以尋求其他在野黨支持合作。稍後柯文哲被陳建銘質詢，問「原來你要做自己，拉藍打綠嗎？不然謝立功為何當秘書長呢？為何跟藍營人士互動積極呢？媒體報導你動作頻頻」，是不是要拉藍打綠保護政黨發展？柯文哲對此回應「沒有」，並稱謝立功已經退出國民黨，用人沒有管過去背景。

陳建銘問及韓國瑜所提遺憾認為被罷韓國家隊打壓，導致無法工作、發聲，「你有沒有這感覺」？柯文哲說，「不會啦！其實可以做的做不完」，他們其實拿很少中央補助，用自己預算每天去做；陳建銘追問有無感覺被中央打壓？柯回說，「他打他的，我做我的」。

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