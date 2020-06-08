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談罷韓才說遺忘我存在 柯文哲下秒自爆「問彭振聲選高雄市長可能性」

台北市長柯文哲笑稱將推薦副市長彭振聲參選高雄市長。（記者林正堃攝）

台北市長柯文哲笑稱將推薦副市長彭振聲參選高雄市長。（記者林正堃攝）

2020-06-08 14:21:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，被國民黨台北市議員李柏毅問及高雄市議長許崑源墜樓事件，罷免韓國瑜有公平正義嗎等問題，對於是否擔心被罷免？柯說擔心也沒有用，「請大家忘了我的存在，我最近很低調、不發言」，但接著柯又爆料，剛才還問副市長彭振聲有沒有可能選高雄市長，週三會討論。

李柏毅問柯文哲確定民眾黨立委蔡壁如不會參選高雄？柯文哲說，以前我們討論都把這選項拿掉，他只是問一問彭振聲而已，可能週三開會討論，但這跟台北市政無關，老實講要不要選高雄也還沒有定見、還沒確定，內部討論一遍再講，不必急著決定；被問及何時決定？柯說，還早。

國民黨北市議員張斯綱接問柯文哲，會尋求其他在野黨支持合作嗎？柯文哲回說，都可以，老實講台灣政治走到這裡，下一步怎麼走，他還是持開放態度，都可以討論，合作還是比對抗好，激烈兩極對抗台灣社會是不會好的，多元開放是他們堅持的政治價值。

對於李柏毅問及罷免韓國瑜看法，柯文哲表示，尊重高雄市民選擇；至於許崑源墜樓案，柯說，等警方結案報告，這時候不要猜測、鼓動，柯也暗批民進黨議員梁文傑、王浩宇，指臉書那些言論對台灣社會和諧沒有幫忙，絕對不對。

對於罷免韓國瑜選舉公平正義嗎？柯文哲表示，它合於法律程序走，他們也沒辦法多講甚麼，他不曉得，投票前他也沒有多講話，現在選後多講話也不對，既然他選前表示中立，選後太多表述會被批評。

被問及為何推薦民進黨罷免新北市長侯友宜？柯文哲說，一定要找一個人擋在前面，「請大家忘了我的存在，我最近低調不發言」，但這種事情擔心也沒有用；柯又說，覺得這事情到這裡，應該先暫停一下，對民進黨而言窮寇莫追、適可而止，對國民黨則是世事如棋，不要太沮喪，大家靜下心來，想下一步怎麼做。未料，柯接著爆料有問彭振聲要不要選高雄市長。

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