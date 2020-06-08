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馬政府遺留中資審查漏洞 民團促檢討4大規範

經濟民主連合智庫召集人賴中強（右起）、台灣基進立委陳柏惟、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（記者謝君臨攝）

經濟民主連合智庫召集人賴中強（右起）、台灣基進立委陳柏惟、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（記者謝君臨攝）

2020-06-08 11:38:17

〔記者謝君臨／台北報導〕為反制中國經濟統戰滲透，經濟民主連合智庫今與台灣基進立委陳柏惟共同召開記者會，指目前中資來台投資的主要規範，皆修訂於前總統馬英九時期，其中中資來台許可辦法6年未修正、開放中資業別更有9年未修正，遺留許多法規漏洞，要求國安會與經濟部正視，並呼籲總統蔡英文積極回應此一問題。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，馬政府時期訂立的「大陸地區人民來台投資許可辦法」、「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」、「大陸地區人民來台投資業別項目」等法規，產生自2009年第三次「江陳會談」，再加上經濟部就中資的「控制力定義」，四者構成目前中資來台投資的主要規範。

賴中強指出，馬政府訂定這4項規範後，分別曾於2015年、2014年、2012年、2010年修改「投資許可辦法」、「設立分公司辦法」、「投資業別項目」，及「控制力定義」，但蔡政府自2016年上任至今，卻未曾檢討修正相關規定；賴強調，蔡政府不應繼續迴避責任，應修補法規漏洞並限縮中資來台投資，建立審查機制。

陳柏惟說，所謂的「滲透」，不是阿共直接拿5000萬跟你買，而是透過資金影響台灣的政治、經濟環境，只要你拿了錢，就不敢講它壞話，面對中國滲透，政府在政策上要有明確表態，若對於中資的規範至今都沒修改，還是跟馬政府時期的標準一致，那換政府要幹嘛？近期引發爭議的大同公司案即為一例。

陳柏惟提及，中資有好有壞，政府需發揮智慧，邀請專家學者進行研究，若美國與日本等國都開始檢討中資規範，台灣的體質有比他們好？若沒有，是否應妥善處理法律規範；數據顯示，台灣對中國的經濟依賴達40%，但在武漢肺炎全球經濟受影響之下，台灣還是活得很好，證明這40%是假議題。

與會的台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋指出，中國透過監控、人力整合、個資蒐集等3種方式，進行認知層面的資訊攻擊，以分化台灣社會，影響台灣內部民主體制運作；過去台灣社會在選舉過後會歸於平淡，但近年來，卻有越來越多中國來的帳號去分化台灣族群，針對特定族群發布仇恨言論。

沈伯洋強調，中國對於台灣人民的個資搜集是不遺餘力的，根據統計，半年來就有67條線，除地方鄰里、宮廟等，甚至透過直播主、網紅，製造台灣社會更多的裂解點，更嚴重的，是可以搜集到國人個資的公司直接被中資滲透，例如大同公司；政府的中資規範必須與時俱進，以因應中國新型態的資訊作戰策略。

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