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中國海砂船突襲盜砂 我海巡高壓水砲出擊影片曝光！

我國海巡署艦隊分署3日深夜動員2艦2艇，結合空勤總隊直升機與特勤人員，執行掃蕩查扣行動並扣押一艘中國「海航5679」抽砂船，押返船長、船員等10人。「海巡署長室 Coast Guard」在臉書粉專PO出整個過程，影片也獲得許多網友大讚。（圖擷取自《海巡署長室》臉書粉專）

我國海巡署艦隊分署3日深夜動員2艦2艇，結合空勤總隊直升機與特勤人員，執行掃蕩查扣行動並扣押一艘中國「海航5679」抽砂船，押返船長、船員等10人。「海巡署長室 Coast Guard」在臉書粉專PO出整個過程，影片也獲得許多網友大讚。（圖擷取自《海巡署長室》臉書粉專）

2020-06-04 17:08:38

〔即時新聞／綜合報導〕我國海巡署艦隊分署3日深夜動員2艦2艇，結合空勤總隊直升機與特勤人員，執行掃蕩查扣行動並扣押1艘中國「海航5679」抽砂船，押返船長、船員等10人。「海巡署長室 Coast Guard」在臉書粉專PO出整個過程，影片也獲得許多網友大讚。

「突襲台灣灘盜砂者，強勢扣押盜砂船！」海巡署長室今上午發文表示，近年來，海巡不只取締了許多進入我國禁限制水域的越界船隻，去年底，更首次以違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》將越界抽（運）砂船查扣，捍衛海洋權益。

「海巡署長室」指出，昨日深夜，他們在橋頭地檢署檢察官指揮偵辦下，集結「海巡艦隊、空中吊掛分隊、海巡特勤隊」三大戰力，出動2艦2艇74人，配合空偵機朝著澎湖七美西南方的「台灣灘海域」出擊。

「海巡署長室」說，他們抵達目標海域後，「由3000噸級高雄艦首先發動壓制，配合戰術與澎湖艦以高壓水砲迫使抽砂船改向減速，10038艇、10051艇藉機以速度優勢強靠，特勤隊及海巡隊同仁接著登船控制」。

「海巡署長室」說明，押返後不久，同仁立即在檢察官的指揮下，命令船員將盜採而來的400多噸海砂，一粒不減的回填台灣灘海域，並將涉案抽砂船扣回興達港；靠岸後，他們將進一步實施消毒與人員檢疫，全數移送地檢署偵辦。

「海巡署長室」也強調，「盜採海砂」在國際間是備受譴責的惡劣行為，它不只會破壞海底生態，更會引起海岸線倒退的環境問題。「我們一定會持續以行動捍衛海上主權，絕不允許任何人來搞破壞！」

許多網友看完影片後紛紛大讚，「只要每一次來抽沙就把船扣起來，看他們有多少船可以扣。」、「影片拍的真好 感覺熱血沸騰 可看到海巡署捍衛海疆的英姿 感謝您們 辛苦了」、「感謝有您們，請注意安全，辛苦了」、「帥！這比韓劇帥多了！」、「水砲派上用場，這次做出來的護海巡防艦好很多，後面可以停直昇機」、「感謝所有海巡人員時時保衛台灣海域與領土完整」。

立法院副院長蔡其昌留言，「大家辛苦了！捍衛我國海疆」；台灣基進立委陳柏惟也在臉書分享該段影片，笑說「效率優秀給讚！海巡的小編感覺就是很會海巡，求認識」。

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