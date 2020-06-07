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禿子被罷免、燕子要小心！民進黨中市議會黨團提警告

盧秀燕與韓國瑜上任市長後多次在民調倒數，圖為韓國瑜競選總統時到台中市造勢，盧秀燕站台相挺。（資料照，記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與韓國瑜上任市長後多次在民調倒數，圖為韓國瑜競選總統時到台中市造勢，盧秀燕站台相挺。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2020-06-07 08:08:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜罷免案昨投票通過，同意票破90萬，一再跟韓國瑜並提的台中市長盧秀燕，綠營警惕盧「再不加把勁，政權汲汲可危！」，藍營則認為盧做得很不錯，只是團隊沒宣傳，才讓市民無感；學者則分析盧執政不要只想做表面，期待扮黑臉，剷除台中的犯罪和交通問題。

本屆市長選舉時盧秀燕多次與韓國瑜站台互相拉抬聲勢，更喊出與新北市長侯友宜合稱「禿子、燕子、漢子」這次總統大選時也數度助選造勢，中市議會民進黨團總召陳世凱說，這次罷韓通過，民調、評比都只比韓國瑜好一點的盧秀燕，真得讓人為盧市長和台中市捏把冷汗，呼籲盧要加把勁。

陳世凱表示，罷韓通過證明台灣已經進入民意快速審視的時代，不會等政治人物任期結束，就會更嚴格審視執政能力，給權利的人民能收回權利，他擔心現在少了韓國瑜，六都墊底的下台了，擔心盧的成績恐怕真的要敬陪末座，希望台中市和盧市長不要發生同樣的慘劇。

國民黨團書記長陳政顯則不以為然，審視盧秀燕執政近2年的成績，做得不錯，巨蛋、綠美圖、大智路打通案都真得在動工，也為韓國瑜叫屈「沒做那麼差」，治水、路平、登革熱也有大幅改善，且罷免制度在執政沒2年就進行「剛就職就喊罷免」認為政治人物操守最重要。

陳政顯認為盧秀燕施政「還沒抓到與市民切身相關的建設」應多從日常生活去改善，讓人民更有感，路平、燈亮、水溝通仍不可少。

東大政治系副教授邱師儀也認為盧秀燕施政沒做錯事，但是「沒有亮點！」中市人口第二大都，移入人口多，盧秀燕應擺脫「老式政治人物包袱」不要只想表面及烽火式的建設，期許她超越前人，翻轉中市的刻板印象，「要讓台中市更文明」，也試著扮黑臉，打擊犯罪集團、改善交通的違規、違停等問題。

盧秀燕從今天至下週一無公開行程，下午臨時出席巧聖技藝新秀選拔秀開幕典禮。（市府提供）

盧秀燕從今天至下週一無公開行程，下午臨時出席巧聖技藝新秀選拔秀開幕典禮。（市府提供）

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