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不顧北京反對！ 捷克國會議長：下定決心訪問台灣

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖擷取自Miloš Vystrčil臉書）

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖擷取自Miloš Vystrčil臉書）

2020-06-06 08:00:12

〔即時新聞／綜合報導〕捷克國會拒絕中國干預內政，捷克參議院上月20日以50比1壓倒性票數通過決議，支持議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台。維特齊最近受訪時表示，他已經下定決心訪問台灣，9日將召開記者會說明詳細計畫，預計在今年秋天成行。如果成行，將是史上最高層級捷克官員訪問台灣。

維特齊2日接受捷克週刊《反映》（Reflex）專訪時指出，中國不斷阻攔前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，他將會在任期結束前，以參議院議長的身分率團訪問台灣。捷克參議院預計在10月選出新議長，所以維特齊選在9月訪台。

他表示，訪台的動機包括總統齊曼（Miloš Zeman）對中國的友好態度，以及來自中國的壓力，他坦承與齊曼在對中國外交有不同看法，此行確實可能會對捷克企業造成傷害。齊曼與中國國家主席習近平關係密切，公認是歐洲政壇對中國最友好的領袖之一。

維特齊提到已過世的捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel），強調捷克代表的還有自豪、自由、獨立等無形價值，他想藉由台灣行學到很多東西。

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