向高雄市民喊話 黃捷：明天同意罷免給它蓋下去！

黃捷向高雄市民喊話，明天同意罷免給他蓋下去。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-05 18:46:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷今透過臉書指出，提醒大家，6月6日午夜零點起，不能進行任何罷免投票相關宣傳，千萬不要超過今晚12點還手滑轉發罷免相關資訊，而今晚遊行結束就回家洗洗睡，養足精神明日前往投開票所，同意罷免 給它蓋下去！

黃捷說，一年半以前，高雄人選擇給韓國瑜機會，一年半以後，高雄人選擇讓韓國瑜下台，這是高雄人的性格，能廣納百川，但也認真檢視。

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她指出，過去一年，在議會認真監督韓國瑜施政，換來的是市長虛應故事，以及韓粉的各種攻訐、製造對立。

很多人問她，韓市長根本不懂市政，為什麼還要這麼認真準備？她認為，在什麼位置，就應該做好本分，換做是任何人當市長，她都會用這種態度來監督。

黃捷表示，韓國瑜一年半以來的荒腔走板，身為高雄人，應該讓他落幕了，請大家明天一定要站出來，終止高雄的黑夜，共同迎接高雄的新生！

她也提醒大家，6月6日午夜零點起不能進行任何罷免投票相關宣傳，今晚7點半，美麗島捷運站二號出口集合，罷免前最後一哩路我們一起相伴走完！今晚遊行結束就回家洗洗睡，養足精神明日前往投開票所，同意罷免給它蓋下去！

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