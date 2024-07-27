日本神戶市議會議員連盟訪台 下機直奔屏東關心颱風災情

日本神戶市議會議員連盟訪台，今天一抵台就到屏東拜會，屏東縣長周春米（前排右四）熱烈歡迎。（屏東縣政府提供）

2024/07/27 22:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本全國日台友好議員協議會神戶市議會議員連盟訪問團一行9位議員，由副理事長上畠寬弘議員率領，今天（27）日飛抵台灣，一下飛機直奔屏東。屏東縣長周春米說，感謝神戶市議會議員連盟拜訪，表達這次凱米颱風災情關切之意，感受滿滿的台日溫暖情誼。

日本全國日台友好議員協議會神戶市議會議員連盟訪問團此行是來台參加7月29日在台南舉行的「台日交流高峰會in台南」活動。疫情期間，屏東縣與神戶市透過醫療物資支援，搭起友誼橋梁，2022縣府舉辦屏日友好祭活動，神戶市也來共襄盛舉，進一步加深交流互動。

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對於上畠寬弘副理事長率領9位議員團不辭辛勞，一下飛機就直接來屏東，縣長周春米說，此次有5位議員已是第二次來到屏東，上次前來是在總統府祕書長潘孟安前縣長時代，另有4位議員是第一次造訪屏東，非常樂見有更多的議員投入參與台日的交流。

這次拜會適逢凱米颱風過境，神戶市議會議員連盟也對屏東遭受災情表達關切說，神戶也經歷過阪神大地震，市區遭受重大損害，但歷經長期重建後仍不減其獨特的城市魅力。

此外，上畠寬弘也提出想要透過MOU結盟，讓屏東與神戶締結為姊妹市，期待透過結盟有更多文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。周春米對此保持樂觀開放的態度，說未來將積極籌備結盟相關事項，期待神戶與屏東共同成長。

周春米也感謝議員們送暖，歡迎之後安排更多的時間，好好走訪屏東，期許未來雙方在觀光、農業、教育等能有更多面向的實質交流。

神戶市議會議員連盟訪台，副理事長上畠寬弘（左）和屏東縣長周春米（右）互贈紀念品。（屏東縣政府提供）

神戶市議會議員連盟訪台，今天到屏東縣政府拜會。（屏東縣政府提供）

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