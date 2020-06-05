罷韓明決戰！中選會提醒勿犯8禁令 違者最重罰50萬

罷韓投票明日登場。（資料照）

2020-06-05 16:41:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案明（6）日投票，中央選舉委員會今日列出8項注意事項，提醒民眾小心別觸法，違者最高可罰新台幣50萬。

中選會提醒高雄市民，投票時間為6日上午8時至下午4時，投票要攜帶國民身分證、印章和投票通知單，到指定投票所投票。在加上目前國內武漢肺炎（新型冠狀肺炎，COVID-19）疫情尚未解封，中選會提醒，投票時要配戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

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中選會呼籲，不論立場為何，每位投票人的公民權都應該被尊重，每位投票人要珍惜手中的這一票，也要尊重他人手中的那一票，投票日務必遵守法律規範，使這次投票能夠在理性、和諧及和平的氣氛下順利完成。

中選會也提醒民眾特別留意以下8點勿違反：

一、6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新臺幣50萬元以上罰鍰。

二、禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。

三、在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

四、在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、千萬不要攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

六、圈選罷免票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

七、不可撕毀罷免票，否則將處以5千元以上至5萬元以下罰鍰。

八、不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

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