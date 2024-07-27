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南投竹山別墅地基嚴重裸露 縣府灌漿防道路繼續下陷

南投縣竹山鎮德興里鴻囍別墅社區道路下陷，房子地基嚴重裸露。（南投縣政府提供）

南投縣竹山鎮德興里鴻囍別墅社區道路下陷，房子地基嚴重裸露。（南投縣政府提供）

2024/07/27 22:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮德興里鴻囍別墅社區道路下陷180公分，26戶民宅地基嚴重裸露，岌岌可危，南投縣長許淑華27日傍晚會勘後表示，縣府將協助先以鋼軌樁加固擋土牆，同時灌漿防路面繼續下陷，並提報中央爭取復建經費補助，儘速辦理復建工程，讓居民有一個安全的家園。

南投縣竹山鎮德興里鴻囍別墅社區，已有近30年歷史，近日聯外道路因不堪凱米颱風豪雨侵襲，擋土牆嚴重傾斜，導致道路下陷，最深達180公分，臨路26戶民宅地基嚴重裸露，出入得冒險架梯，房子岌岌可危，住戶26日已全數撤離。

南投縣長許淑華今天傍晚偕土木技師會勘表示，雖然鴻囍別墅社區是早期興建，但主要仍是因這次颱風雨勢太大致災，縣府及鎮公所責無旁貸會扛起搶修及復建工作，為了減輕配合確保安全，而被迫撤離的社區民眾負擔，縣府每戶將提供2萬元慰助金，希望能多少幫助社區住戶度過難關。

許淑華強調，幸好社區住宅建物結構沒有受損，但為避免下陷持續擴大進而毀損住屋，縣府在專業技師建議下，將協助鎮公所儘速以鋼軌樁加固保護傾斜的擋土牆，同時以級配及低密度水泥澆灌下陷路面、路基及裸露的住宅基礎，避免再下大雨加劇擋土牆負擔，也會專案提報中央爭取復建經費補助，儘速辦理復建工程。

南投縣長許淑華與立委游顥量測鴻囍別墅社區道路下陷高差，最深已達180公分。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華與立委游顥量測鴻囍別墅社區道路下陷高差，最深已達180公分。（南投縣政府提供）

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