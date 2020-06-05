罷韓投票明舉行 高市警局部署8300名警力維安

高雄史上首位市長罷免選舉6日登場，部署上萬警力提醒直播主中立，不可逾矩或干擾選務進行。（記者黃良傑攝）

2020-06-05 17:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕6月6日高雄舉辦罷韓投票選舉，上萬警力完成維安部署，其中，警政署調撥警力由500人增為1400人，針對投票非開票時間的「不當監票」行為，加強勸導、取締外，也提醒「直播主」中立，不要有干擾投票或影響選務行為，檢察官已進駐各分局，高市警局今重申嚴正執法的立場。

高雄市6月6日舉行史上首次直轄市長罷免選舉，為維護選務秩序和安全，高市警局出動6900多名建制警力，義警和民防也投入志工1823人，協助員警維護秩序，警政署原本規劃500名警力支援高市。

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但為維護市民投票權益和安全，警政署決定再增加1.8倍支援警力，動員包括保一、保二、保三、保四、保五、保七警察總隊、鐵路、國道、航空警察局、高雄、台中港務警察總隊，陸海空警力滙集高雄支援高雄投開票日維安工作，總計編組35個分隊、1400名員警，務必保障市民安心、安全投票。

高市警局強調，投開票所內只要有人在場喧嚷，或干擾勸誘他人投票、不投票，以及其他不正當行為，經選務人員制止、令其退出不從者，或有亮票、攜出罷免票，甚至投票所刺探選舉人圈選選舉票內容等，立即依選罷免法究辦。

另對於在投開票所四周30公尺內，如有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止而仍繼續者，或以其他方式妨害擾亂投票秩序，甚至妨害民眾自由行使其投票權之人，依其行為態樣可能觸及選罷法或刑法查辦。

至少在投開票所四周30公尺外的行為，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如：叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，依刑法第142條或第147條究辦。

警方研判當天可能會有「直播主」到場，將會視其有無申請的證件，以及有無違反相關法令規定，如遭反映或告發，一旦勸導不聽，將依其違法態樣展開偵辦調查。

警方表示，投開票當日，選委會選監小組、高雄地檢署與橋頭地檢署都會進駐各分局，隨時處理突發事故，若有民眾刻意對選民拍照、攝影，或是投票民眾若感覺到被侵擾，經報案後本局將依個案認定，如報案人感覺其遭到侵擾，其侵擾程度如逾越社會通念所能容忍界線，將依相關法令送辦。

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