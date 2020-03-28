時力質疑視訊軟體有資安疑慮 要求中市府考慮下架

時代力量台中黨部臉書全文。（擷取自臉書）

2020-03-28 13:32:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕受疫情影響，政府及企業開始進行線上會議，階段免費使用的視訊軟體「Zoom」，時代力量台中黨部表示，此家公司疑有中國背景且有重大資安漏洞，要求台中市政府立即停止使用「Zoom」作為市府進行視訊會議的工具；教育局也必須重新評估線上教學是否會造成學生的個資外洩，慎重考慮下架該軟體。

中市研考會︰強化系統更新

研考會表示，由於Zoom簡單易用，視訊影音品質佳，也為各公私部門廣為採用。至於關於zoom資安漏洞問題，依官方網站發布已進行更新，此亦如同微軟作業系統，手機安卓或ios作業系統，或各類app應用軟體亦有不定期進行更新以修補可能漏洞或問題。

請繼續往下閱讀...

時代力量台中黨部在臉書PO文表示，媒體披露Zoom存在重大資安漏洞，駭客可以透過Zoom就竊聽線上會議。而最令人難以信任的是，Zoom的技術團隊就在最沒有資通安全的中國。

時代力量台中黨部表示，目前台中市政府也著手進行線上視訊會議的措施，發現無論是市政會議、教育局線上教學，市府都是使用Zoom當作線上共同會議的工具。

時代力量台中黨部認為，在解除資安疑慮以前，市政府應該重新省視相關軟體的使用，防止中國有機會竊取市政機密以及民眾的個人資料，別忘了「海康威視」監視器的威脅！

時代力量台中黨部鄭重呼籲，台中市政府立即停止使用Zoom作為市府進行視訊會議的工具；教育局也必須重新評估線上教學是否會造成學生的個資外洩，慎重考慮下架該軟體。

中市研考會表示，針對Zoom的使用，除將強化宣導員工系統更新讓程式更新到最新版本、專屬會議要注意帳號密碼的強度，也須避免重複使用會議ID，並提升自我資安意識與使用習慣，同時市府也會加強留意相關訊息以即時周知，並也將關注其他類似軟體的應用以滾動式調整因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法