國民黨感謝川普簽署「台灣法案」 表態願促進台美關係

國民黨主席江啟臣（中）說，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。（記者陳昀攝）

2020-03-27 15:44:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國總統川普簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），國民黨今天下午聲明表達感謝，該黨主席江啟臣說，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。

在全球正值共同對抗新冠肺炎疫情之際，江啟臣強調，國民黨除了支持與友邦攜手進行全面抗疫合作外，也要向包括美國友人在內，以及全世界受到疫情影響的友人表達祝福，期盼早日回歸正常生活。

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國民黨在聲明中指出，川普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持，同時該黨也向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恆（John Curtis）表達由衷謝意，讚許賈德納、匡希恆長期支持台灣，不僅代表美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現了台美間的深厚情誼。

國民黨表示，希望在深化台美關係與雙邊互利的原則下，雙方得以透過更具體的行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。

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