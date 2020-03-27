「台灣法案」影響美豬、美牛談判？ 蘇揆：以科學為最高準則

美國總統川普今簽署「台灣法案」，對於國民黨立委關心此事是否影響未來美豬、美牛貿易談判，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時表示，政府一定會保護國人健康、要求符合國際標準，以科學依據做為最高準則。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 12:38:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕美國總統川普今簽署「台灣法案」，對於國民黨立委林德福關心此事是否影響未來台、美間的美豬、美牛貿易談判，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時表示，雙方貿易會秉持互惠有利的原則來進行，政府一定會保護國人健康、要求符合國際標準，以科學依據做為最高準則。

蘇貞昌表示，這些年來蔡英文總統對於台、美關係做了很多努力，大家都能看到美國對台灣非常友善，國會也通過很多友台法案，這個簽署對於台灣的國際參與、台美關係，都是正面且有意義的。

請繼續往下閱讀...

對於林德福關心此事是否影響美豬、美牛談判，蘇貞昌表示，台灣和美國的貿易關係非常綿密，我們也希望跟這個全世界最大經濟體、對我國最友好的國家擴大貿易，但台美雙方貿易會秉持互惠、有利的原則來進行，事實上整個WTO體系對於貿易的原則都是彼此互惠、有利，也都有一定的規則，政府一定會保護國人健康、符合國際標準，以科學依據做為最高準則。

林德福也追問，「台灣法案」是否會造成兩岸既有的經貿關係產生變化？對此蘇貞昌僅表示，在這次武漢肺炎疫情中，全世界都看到，應該要如經濟學上所說，不宜把雞蛋放在同一個籃子，我們跟中國之間的貿易非常重要，一定是要互惠互利，但與全世界國家的互動也是同樣的。

對於林德福憂心台灣變成中、美兩國間的「夾心餅乾」，蘇貞昌強調，台灣是個國家，政府一定會以全國人民的最高利益為考量，不會成為人家的夾心餅乾，只希望能跟世界所有國家進行互惠、有利的來往，會往這個方向來努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法