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川普簽署台灣法案 外交部：感謝美肯定支持台灣民主成就

美國總統川普今正式簽署台灣法案，外交部表示，感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。圖為外交部長吳釗燮。（資料照）

美國總統川普今正式簽署台灣法案，外交部表示，感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。圖為外交部長吳釗燮。（資料照）

2020-03-27 10:45:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國總統川普今正式簽署台灣法案，讓此法在歷時約十個月的立法期間正式生效上路。外交部今發布新聞稿表示，感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。

「台灣法案」由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT）分別在參、眾兩院領銜提出，內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，以及對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議以適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

外交部說，台美關係一向緊密友好，近年來在雙方的共同努力下，台美關係更加堅實穩固，並已全面深化、提升為全球合作夥伴關係。未來將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通。我國也樂願與美國及理念相近國家攜手合作，並肩推動共享的自由民主價值與共同目標，並持續爭取台灣更寬廣的國際空間。

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