川普正式簽署「台灣法案 」支持台灣鞏固邦交

美國參眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普今天正式簽署生效，成為繼「台灣旅行法」後，再一個以「台灣」為名的國內法，表達美國對強化台灣與世界各國關係的支持。（法新社資料照）

2020-03-27 09:34:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國參眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普今天正式簽署生效，成為繼「台灣旅行法」後，再一個以「台灣」為名的國內法，表達美國對強化台灣與世界各國關係的支持。

綜合媒體報導，「台灣法案」全稱為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），2018年在我國連續與多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多斷交後，由共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）與盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員馬基（Edward Markey）與梅南德茲（Bob Menendez）4人共同提出。

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2019年5月，賈德納與盧比歐、柯寧和昆斯等參議員再次提出「2019年台灣法案」，參院外委會於9月通過。眾議院也於2019年10月提出對案，內容與參院版本大致相同。法案在參議院去年10月獲得一致通過，又在本月4日於眾議院415票贊成、0票反對的壓倒性通過，11日參議院也以一致同意（unanimous consent）方式通過，並在18日送交白宮，川普在今天簽署生效。

法案內容包括台灣對外關係、美台經貿關係和台灣參與國際組織。針對中國挖角台灣友邦，國會意見指出美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

另外，法案還敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。在國際參與部分，並要求美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

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