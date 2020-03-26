BBC報導台灣檢疫環境如監獄 外交部遺憾：未經查證不實報導

英國媒體BBC報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容隔離環境「有如監獄」。外交部今出示照片澄清，並對報導不實表示遺憾。（外交部提供）

2020-03-26 19:58:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國媒體BBC報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容隔離環境「有如監獄」。外交部今天表示，經向花蓮縣政府查證，該報導引述說法不符事實，外交部對若干媒體未經查證，就先刊登負面不實內容，影射批評台灣的國家防疫形象，深表遺憾。

英國媒體BBC今報導，28歲英國女子娜塔莉·道森（Natalie Dawson）和她的澳大利亞搭檔羅漢·皮克斯利（Rohan Pixley），來台旅遊後被送往居家檢疫。報導引述道森母親的形容，指他們被關在「沒有熱水、食物很差、有如監獄」的環境。

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外交部發言人歐江安今天說明，經外交部仔細查證，這對英國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排。該檢疫中心是由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非如報導所述「如同監獄般環境」或「遭到反鎖」。

歐江安說，檢疫中心每日收費新台幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧。該英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，但因涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，就都提供「無麩質飲食」。此外， 兩人當日（18日）傍晚6點抵達，至安頓完畢時已逾晚間10點，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物提供食用。

歐江安並說，該中心原安排與其男友分別入住備有衛浴設備的套房，無須與他人共用衛浴，但由於套房熱水設備故障，反映後另安排雅房入住，該中心也妥為規劃每位隔離人員使用個別指定淋浴間，以確保隱私及舒適。報導中所述「無熱水」情形與實情有極大落差。

歐江安也說明，兩人在檢疫中心內部空間活動並未受限，但無法外出。她曾要求男友同宿，但因要求完全不符合隔離檢疫原則，該中心為避免造成疫情破口，未同意該請求。外交部也慎重向英國駐台代表處查證，也獲回覆表示僅有無麩質的特殊飲食需求。

歐江安強調，善待客人是台灣舉世皆知的民族性格，對於國際知名媒體未經向我國政府相關機關查證，就報導悖離事實內容，對台灣國家聲譽造成傷害，外交部深表遺憾。

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英國媒體BBC報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容隔離環境「有如監獄」。外交部今出示照片澄清，並對報導不實表示遺憾。（外交部提供）

英國媒體BBC報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容隔離環境「有如監獄」。外交部今出示照片澄清，並對報導不實表示遺憾。（外交部提供）

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