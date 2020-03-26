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在台檢疫「如困監獄」？母親憂心 英國辦事處：持續協助

花蓮縣衛生局今澄清，隔離地點雖偏遠但是絕對有熱水，且除了這對情侶，後續還安排5人入住，無人提出抱怨，也無媒體報導的惡劣情況。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局今澄清，隔離地點雖偏遠但是絕對有熱水，且除了這對情侶，後續還安排5人入住，無人提出抱怨，也無媒體報導的惡劣情況。（花蓮縣衛生局提供）

2020-03-26 19:14:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國媒體報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容環境「有如監獄」。英國在台辦事處今天回應表示，持續給予相關協助，包括符合個人必要飲食需求等，台灣政府單位也提供電話設備供其聯絡親友。

英國媒體BBC今報導，28歲英國女子娜塔莉·道森（Natalie Dawson）和她的澳大利亞搭檔羅漢·皮克斯利（Rohan Pixley），三月十四日來台旅遊，後被送往居家檢疫。報導引述道森母親的形容，指他們被關在「沒有熱水、食物很差、有如監獄」的環境。

花蓮縣衛生局今澄清，隔離地點雖偏遠但是絕對有熱水，且除了這對情侶，後續還安排5人入住，無人提出抱怨，也無媒體報導的惡劣情況。

英國在台辦事處今天回應表示，正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助，辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求等數項考量加以解決，台灣相關政府單位也提供該女子電話設備以方便聯絡其家人與朋友。

英國辦事處也表示，支持該女子在完成居家檢疫後的返家計畫。

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