以罷免市長為背景網路遊戲4月開賣 創作團隊多為高中生

Wecare高雄今推薦一款堪稱台灣史上、第一個以直轄市長罷免案為故事背景設計的網路遊戲BARHAN。（記者王榮祥攝）

2020-03-25 15:43:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄今推薦一款堪稱台灣史上、第一個以直轄市長罷免案為故事背景設計的網路遊戲BARHAN，劇中角色包括宇宙逃犯邯媧瑜，調查官黃婕、影立、帛洋、里禕等，遊戲實境地點則以高雄城市景點為主，號召大家一起來參與這場城市價值保衛戰。

Wecare發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋今表示，這遊戲除了呼應時事，也充分展現年輕人的創意與想法，特別的是創作團隊裡超過一半、是高雄多所高中的學生，年輕學子的活力讓人驚嘆。

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Wecare高雄引述遊戲介紹，BARHAN是以台灣有史以來第一位直轄市首長罷免案為故事背景，將日本動漫風人物角色與城市特色景點，以手機AR（擴增實境）將玩家帶入遊戲場景，進行一場超越時空，超越想像的奇幻旅程，讓城市首長過去的種種言行化為遊戲腳本元素，讓玩家體驗完全不一樣的遊戲感受。

遊戲實境地點以高雄市城市景點為主，首發舊城蓮漪以左營舊城與蓮池潭景點做為遊戲場域，玩家必須依照手機關卡提示，搭配特定的擴增實境卡進行遊戲，玩家除了一邊闖關，還能透過造訪景點，瞭解城市執政團隊政績。

在遊戲中扮演時空調查官的玩家，是否能在遊戲找到足夠的線索與寶物，最終將決定首長去留，和真實世界的選舉一樣，沒有人能保證一定當選，同樣的，也沒有人保證一定會罷免成功，這場城市價值保衛戰不管您站那一邊，歡迎進行一場君子之罷。

遊戲網頁也說明，BARHAN創意是由一群高雄的高中生所發起，使用實境遊戲創意平台ARVRS開發遊戲本體，由於這是具高度政治性的實境遊戲，表達出年輕人對現實政治人物的不滿，為保護他們，遊戲製作群的介紹都以暱稱代替。

BARHAN，劇中角色包括宇宙逃犯邯媧瑜，調查官黃婕、影立、帛洋、里禕等。（記者王榮祥翻攝）

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