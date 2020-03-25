罷免韓國瑜 最新民調︰59.5％高雄市民會投下同意票

新台灣國策智庫舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會，會中由凱達格蘭基金會執行長陳致中（中）主持，邀請民進黨立委蔡易餘（右）、台灣教授學會副會長陳俐甫（左）等人，針對民調結果進行討論分析。（記者王藝菘攝）

2020-03-25 12:27:52

〔記者吳書緯／台北報導〕高雄市長案此刻正在進行第二階段連署書審查，若審查通過應會在6月中下旬進行投票。根據最新民調，59.5%的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，而69.7%的高雄市民表示罷免投票日那天會去投票，即便若武漢肺炎疫情加劇，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票；民調專家吳世昌斷言，即便受到疫情影響投票率，韓國瑜仍將會被罷免，立委蔡易餘表示，從民調顯示高雄市民已經做出了決定，且普遍認為韓國瑜上任以來的表現是不及格。

新台灣國策智庫今天上午召開「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估」發布記者會，高雄市議員、凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，韓國瑜這幾天又忍不住開始「講金句」，例如稱高雄像武當派有後發優勢，顯見韓國瑜「江山易改、本性難移」，他都不講話也很痛苦，而脫稿演出，才是大家比較熟悉的韓國瑜，但韓想展現市政的成績，一開始就進行則不會是現在這個局面，陳致中譏，「早知如此何必當初」，現在無論韓國瑜做甚麼施政都是不及格的。

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進行本次民調的新台灣國策智庫民調中心主任、趨勢民調公司總經理吳世昌表示，民調顯示59.1%的高雄市民不滿意韓國瑜上任以來的表現，滿意僅為32.4%；民調也詢問，若滿分為10分，高雄市民給韓國瑜市長政策達成率的平均為3.5分，其中有近3成的民眾給韓市長的政策達成率打0分，而在2018年高雄市長選舉投給韓國瑜的市民中，有28.0%表示後悔把票投給韓國瑜。

針對罷免案的民調，56.8%的高雄市民不支持韓國瑜繼續擔任市長，做完這個任期，58.2%的高雄市民支持高雄市要換市長；若罷免案進入第三階段的罷免投票，有59.5%的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5%將投不同意，且69.7%的高雄市民表示罷免投票日那天會去投票，若武漢肺炎疫情嚴重，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票、39.6%不會。

吳世昌分析，若罷韓案不受疫情影響的情況下，估計整體投票率為60.5%，有138萬764人會出來投票，其中77.1%會投下同意票，22.4%投下不同意票，會有106萬4971票同意票；而若疫情嚴重影響投票率，估計整體投票率為48.7%，有111萬134人會出來投票，78.0%會投下同意票，21.1%投下不同意票，同意票為86萬6330票，無論如何都會符合罷免案門檻。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫指出，依照目前民調情勢，挺韓選民沒有策略性投票，只要當天有近3成投票率，應該就會完成罷免，韓國瑜非常有可能成為首位被罷免的直轄市長。

本次民調對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間在3月19日至3月20日的晚上18:30至22:00，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1087份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

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新台灣國策智庫舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會。（記者王藝菘攝）

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