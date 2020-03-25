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民調五成七贊成罷韓 陳致中：難怪國民黨想讓議會開議延期

陳致中（中）評論韓國瑜民調，難怪國民黨想延後議會定期會。（記者王榮祥翻攝）

陳致中（中）評論韓國瑜民調，難怪國民黨想延後議會定期會。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-25 13:11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕新台灣國策智庫最新民調，57.5%支持罷免韓市長、59.5%將在罷韓投票投下贊成票、69.7%表示罷免投票日會去投票，假設疫情嚴重、仍有56%市民會去投票，民進黨高市議員陳致中指出，難怪國民黨想要讓議會開議延期。

陳致中引述新台灣國策智庫最新民調：59.1%市民不滿意韓市長施政表現，2018投給他的人有28%感到後悔，以1-10分評價政見達成率、韓平均3.5分，56.8%市民不支持韓市長做完任期，58.2%市民支持高雄市要換市長，57%贊成韓市長主動辭職下台，57.5%支持罷免韓市長，59.5%將在罷韓投票投下贊成票，69.7%表示罷免投票日會去投票，假設疫情嚴重仍有56%市民會去投票。

陳致中分析，韓市長的前方確有重大緊急危難，難怪國民黨想要讓議會開議延期，或許希望助韓閃避議會監督質詢，以免韓市長失言、出包，情勢雪上加霜，就像上個會期用準時下班搞抽籤質詢的招式。

陳致中向韓國瑜喊話，勸韓市長男子漢大丈夫應該要正面應戰、直球對決，如果躲在保護傘底下，只會讓市民更火大、更看不起，反而適得其反！。

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