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首頁　>　政治

民調近6成高雄市民同意罷韓 高市府：現在是團結抗疫時刻

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會，會中由凱達格蘭基金會執行長陳致中（中）主持，邀請民進黨立委蔡易餘（右）、台灣教授學會副會長陳俐甫（左）等人，針對民調結果進行討論分析。（記者王藝菘攝）

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會，會中由凱達格蘭基金會執行長陳致中（中）主持，邀請民進黨立委蔡易餘（右）、台灣教授學會副會長陳俐甫（左）等人，針對民調結果進行討論分析。（記者王藝菘攝）

2020-03-25 12:59:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕最新民調有59.5%高雄市民，將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，而69.7%高雄市民表示罷免投票日那天會去投票；高雄市政府對此指出，現在是團結抗疫的時刻，政治不是現在該關注的焦點。

新台灣國策智庫今上午召開「高雄市長韓國瑜施政滿意度與罷免案評估」發布記者會，民調顯示59.1%高雄市民不滿意韓國瑜上任以來表現，滿意僅為32.4%。

民調也詢問若滿分為10分，高雄市民給韓國瑜市長政策達成率的平均為3.5分，其中有近3成的民眾給韓市長的政策達成率打0分，而在2018年高雄市長選舉投給韓國瑜的市民中，有28.0%表示後悔把票投給韓國瑜。

針對罷免案民調，56.8%的高雄市民不支持韓國瑜繼續擔任市長，做完這個任期，58.2%的高雄市民支持換市長，59.5%的高雄市民支持罷免韓國瑜，69.7%的高雄市民表示罷免投票日那天會去投票，若武漢肺炎疫情嚴重，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票、39.6%不會。

高市府說明，無論朝野還是中央地方，現階段都應放下歧見，高雄大團結，全市來抗疫，共同配合中央，協助高雄市民度過防疫與經濟難關，政治不是現在該關注的焦點。

市府指出，高雄市長案此刻正在進行第二階段連署書審查，若審查通過、應會在6月中下旬進行投票。

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