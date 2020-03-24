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社群行銷徵才找反罷韓網軍？ 高市府：勿捕風捉影

議員質疑高市府近期有個社群行銷徵才案，得標公司需派1至2人進駐市府四維行政中心。（擷取自簡煥宗臉書）

議員質疑高市府近期有個社群行銷徵才案，得標公司需派1至2人進駐市府四維行政中心。（擷取自簡煥宗臉書）

2020-03-24 19:52:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府近期有個社群行銷徵才案，得標公司需派1至2人進駐市府四維行政中心，遭議員簡煥宗質疑，值此全國防疫之際，卻找社群人員來協助市府行銷工作？難道是擔任反罷韓網軍嗎？對此，市府澄清這是例行性業務，是不實指控。

民進黨議員簡煥宗指出，全國上下都在努力防疫之際，高市府最近有個標案，內容要求得標公司需派1至2人進駐四維行政中心，進行社群行銷工作，從今年4月開始上班，一直到明年2月底。

簡煥宗質疑，值此疫情關鍵時刻，高市府卻找社群人員，來協助市府行銷工作，每個月薪水2萬4千元。他們到底要管理什麼樣的社群媒介？他們的主要任務又是什麼？市府須說明清楚。

他說，這份工作內容不只要行銷，又要會行政，看來這份工作包山包海，「是要協助防疫宣導嗎？還是在民間團體推出罷韓後，待在高市府擔任反罷免的網軍？」

對此，高市府工務局指出，該項標案僅是該局養護工程處例行性業務的活動標案，屬年度標案重新辦理招標，相關業務才能持續執行。 工務局強調，目前招標程序仍進行中，議員臉書列出的這家公關公司，僅為本案投標廠商，且全案尚未決標，關於該公司於社群網站及人力銀行所發的徵人訊息，是其內部需求自行招募人力，希望外界勿捕風捉影，勿讓不實指控浪費媒體及社會資源。

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