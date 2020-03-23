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疫情延燒韓國瑜低調視察警局 公務行程未公布未安排採訪

疫情延燒高雄市長韓國瑜低調視察警局，不在公務行程拒絕採訪，究竟是為疫情？為人事？還是為罷韓？市府婉拒採訪。（資料照）

疫情延燒高雄市長韓國瑜低調視察警局，不在公務行程拒絕採訪，究竟是為疫情？為人事？還是為罷韓？市府婉拒採訪。（資料照）

2020-03-23 08:51:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄市目前居家隔離、檢疫已超過3000人，其中至少有11人還趴趴走，恐成防疫破口，高市確診病例增至11例，市長韓國瑜今天上午10點突然低調訪視警局業務，卻不在市長公開的公務行程，更謝絕採訪令人費解，新聞局解釋市長行程，並非都要公開，也沒有拒絕採訪，而是沒有「安排採訪」。

高雄市目前居家隔離、檢疫已超過3000人，仍有人未遵守防疫規定，外出買菜、超商繳費、接小孩等，竟到處趴趴走，易形成防疫破口，必須靠員警協助尋找、阻止，引發社區居民恐慌，進而向警方、衛生局舉報，累計已舉發58件，其中11人遭裁罰，警方加強娛樂、公共場所突檢查訪，日前連續2天聯合稽查，未發現有趴趴走到酒店、KTV的居家檢疫或隔離者。

但韓國瑜市長今天上午8點45分，突然低調視察警局業務，他和警官在警局前合照，韓市訪視警局，究竟是為了疫情？還是警界人事？還是罷韓言論？令人好奇，但韓市長已要求如有外賓和記者媒體要採訪，一律婉拒，更令基層官警不解，市府事後解釋只是沒有安排採訪，並非拒絕採訪。

據了解，市長韓國瑜今天上午的公務行程，只公布一個，即上午10點30分第90期（時代大道西段）暨第79、83期市地重劃區道路通車典禮，下午一個公開行程，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第13次應變指揮中心會議，市府新聞局說明市長行程不一定都要公開，但並非說明警局訪視行程為何不公開。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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韓國瑜今日公開行程有兩項。（記者黃良傑翻攝）

韓國瑜今日公開行程有兩項。（記者黃良傑翻攝）

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