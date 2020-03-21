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李鴻源指罷韓讓官員不敢做事 張博洋批倒果為因

張博洋批評李鴻源的說法倒果為因。（資料照）

張博洋批評李鴻源的說法倒果為因。（資料照）

2020-03-21 17:11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前內政部長李鴻源今天指罷韓「炒過頭」，高市府很多官員怕被貼標籤，開始猶豫，不敢太努力做事。對此，罷韓四君子之一、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋反批說，李鴻源的說法明顯是「倒果為因」。

李鴻源今天在台北出席活動，受訪時針對罷韓活動提出看法，他強調要理性看這問題，持平來講，高市府團隊表現不錯，罷韓是個政治議題，事務官不可能因為這樣不做事。

李鴻源說，他也觀察到一個現象，因為罷韓這個行動，高市府很多官員開始猶豫，不敢太努力做事，怕被貼標籤，他給這些官員打90分。

他又重申，就是很多事務官，因為罷韓因素，在工作表現上有點猶豫。李鴻源也提醒：「政治炒過頭，對大家都非常不好，對台灣政治也非常不好」。

對此，罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋呼籲李鴻源，有空可以多關心一下高雄，李的說法很明顯是倒果為因，只要在高雄生活的人都知道，是因為先有市府底下的官員做得很差，甚至有局處找不到首長，還有市長落跑選總統，市民為了保護城市，才憤而站出來參加罷韓。

張博洋也建議李鴻源，不要因為不了解高雄，就跑出來到處宣傳這種倒果為因的說法。

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