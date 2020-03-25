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罷韓出現首款手機AR遊戲 韓國瑜變成「邯媧瑜」

罷韓出現首款手機AR遊戲。（圖擷取自《BARHAN》官網）

罷韓出現首款手機AR遊戲。（圖擷取自《BARHAN》官網）

2020-03-25 10:40:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓出現首款手機AR遊戲《BARHAN》！由高中生設計，高雄市長韓國瑜在遊戲中成了「邯媧瑜」，面臨罷韓四君子化身的角色，尋找線索與寶物來決定去留。

BARHAN的創意，是由一群高雄的高中生所發起，使用實境遊戲創意平台ARVRS開發遊戲本體，強調這是個具有高度政治性的實境遊戲，表達出年輕人對現實政治人物的不滿。

「wecare高雄」也在臉書分享這款有趣的遊戲，強調《BARHAN》是以台灣有史以來，第一位直轄市首長韓國瑜罷免案為故事背景，將「日本動漫風人物角色」與「城市特色景點結合」，以手機AR（擴增實境）將玩家帶入遊戲場景，進行超越時空、想像的奇幻旅程，將城市首長過去的種種言行，化為遊戲腳本元素，讓玩家體驗完全不一樣的遊戲感受。

《BARHAN》遊戲實境地點，是以高雄市城市景點為主，首發《舊城蓮漪》以左營舊城與蓮池潭景點，做為遊戲場域，玩家必須依照手機關卡提示，搭配特定的擴增實境卡進行遊戲，玩家除了一邊闖關，還能透過造訪景點，了解城市執政團隊政績。

扮演時空調查官的玩家，能否在遊戲中，找到足夠的線索與寶物，最終將決定首長去留，和真實世界的選舉一樣，沒有人能保證一定當選，同樣的，也沒有人保證一定會罷免成功。

遊戲中，市議員黃捷化身為調查官「黃婕」，罷韓四君子的尹立化身為調查官「影立」、陳冠榮化身為調查官「冠戎」、張博洋化身為調查官「帛洋」，李醫師化身為調查官「里禕」。

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