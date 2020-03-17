行政不中立、未利益迴避 罷韓四君子向監院檢舉陳雄文

罷韓四君子昨赴監察院向監委陳情，控高雄市副市長陳雄文針對罷韓連署違反行政中立，呼籲監委南下調查。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-17 05:30:00

〔記者謝君臨、王榮祥／台北報導〕「罷韓四君子」昨天北上監察院陳情，指擔任反罷免辦公室主任的高雄市副市長陳雄文身兼選委會主委，違反公職人員利益衝突迴避法，且在無法源依據下，訂定「公務員若懷疑連署書涉偽造而發出查詢書，一份可領廿五元」，違反行政中立，籲監委儘速南下調查。

監委︰儘快調查 建議走司法會更快

值日監委蔡培村表示，會儘快展開調查，但若走法院程序的話，速度會比較快。高市選委會則澄清，罷韓團體說法並非事實，該項作業僅屬其他機關支援加班費用的探討研議。

請繼續往下閱讀...

「拿開政治黑手，拒絕反罷免主委！」罷韓行動法定領銜人陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔四人於監院大門口召開記者會，指控罷韓行動遭「韓國瑜的嘍囉們」阻撓。

尹立︰一份領25元 公務員對連署書找碴越多領越多

尹立指出，在選委會第九十八次的會議紀錄中，可以清楚發現，公務員進行查對時一份二塊錢，剔除一份三塊錢，甚至自由心證認定，如果說懷疑有偽造的可能而發出查詢書，一份廿五元，按件計酬，找碴越多，領得越多，完全違反行政中立原則。他說，陳雄文有可能用非常不正常的手段，來行使行政裁量權，請求監委立即介入調查。

陳冠榮表示，罷免團體要對抗的不僅是韓國瑜，還有其局處首長的嘍囉們，其中一個就是身兼選委會主委及反罷免辦公室主任的陳雄文，他最近的言行，證明了大家擔憂的球員兼裁判問題。張博洋批評，高雄市政府已變成挺韓大本營，且國民黨主席江啟臣竟聲稱要全面挺韓到底，非常明顯就是黨政、市政不分。

以支援加班工時費用探討研議 高市選委會︰因無經費已作罷

對罷韓團體的指控，高市選委會說明，有關連署案查詢一人給予廿五元作業費用，源於當初探討查對作業皆請其他機關同仁支援，並無給予加班費，遂有人提出該查詢作業與一般查對有別。

市選委會指出，該查詢作業除須判斷查詢原因，尚須以雙掛號郵件加上回執，及大宗郵件聯單等姓名住址書寫，及回收後回原區里名冊登錄，耗時耗工，才評估以其加班工時費用模式，換算每處理一件費用。

市選委會強調，該項作業僅屬其他機關支援加班費用的探討，後因考量市府無充裕財源，將無法支付該項費用，所以目前已無該方式的研議方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法