藍營民代籲韓國瑜支持者停看聽 暫勿討論罷韓投票

國民黨議員今早召開「守護高雄，停、看、聽」記者會。（記者葛祐豪翻攝）

2020-03-18 12:38:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議會黨團今早召開「守護高雄，停、看、聽」記者會，呼籲韓國瑜支持者應停止討論罷韓第三階段的投票動作怎麼做，靜待國民黨黨部的指示。

對於藍營民代的動作，高雄市長韓國瑜今早被媒體堵訪時，僅簡單回應一句：「謝謝！」

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面對罷韓團體步步進逼，韓粉對於罷韓投票究竟要不要出來投反對票？或是冷處理不投票？出現不同看法，焦慮感也愈來愈重。

藍營民代也忍不住了，今早在高雄市議會國民黨黨團，召開「守護高雄，停、看、聽」記者會，出席議員包括陳麗娜、曾麗燕、李雅靜、李眉蓁、曾俊傑、陳玫娟、黃香菽、鄭安秝、陳麗珍等人。

陳麗娜指出，武漢肺炎疫情延燒，高雄市政府做得可圈可點，希望能繼續下去。面對Wecare的罷韓聲浪，讓很多韓國瑜支持者焦慮，但他們希望社會能和平相處，尤其是挺韓團體，並呼籲支持者停止討論第三階段的投票動作怎麼做。

陳麗娜強調，罷韓團體將罷韓看得比政治和防疫重要，政治目地的背後，可以看到二階已出現多個違法事項，但選委會卻還沒處理，應揪出不法嚴格查辦。

陳玫娟說，韓市長這陣子非常認真市政，相當用心，包括幼兒園及各學校防疫，這次疫情讓韓市長的市政能見度受到影響，希望支持者能多多宣傳韓市長所做的建設。

李眉蓁呼籲市民，個人資料不要外流，目前疫情嚴峻，Wecare還要集結民眾投票罷韓，居心何在？第三階段的罷韓，請支持韓市長的民眾，靜待國民黨黨部的指示。

曾俊傑表示，選贏就認真做好市政，選輸了就監督市政，他呼籲選舉已經選完了，不要再製造對立。

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