街頭送花暗藏韓國瑜祝賀影片 罷韓團體質疑背後動機

Wecare高雄的小編，最近在路上也收到了這朵玫瑰花。（Wecare高雄提供）

2020-03-12 14:36:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄街頭最近出現一群青年，在市區鎖定年輕族群發送玫瑰花束，並附贈QRCode小卡，一掃竟然出現韓國瑜祝賀白色情人節的影片，此舉遭罷韓團體「Wecare高雄」質疑：「有沒有反罷免賄選的嫌疑?」

對此，高市府表示送花活動純粹是由民間發起，也感謝支持者送花給大家。

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這群年輕人最近捧著玫瑰花束，在高雄市區發放，玫瑰花上還附了一個QRCode小卡，掃描後出現韓國瑜的白色情人節祝賀影片，相當有創意，但也引發外界質疑「這群人的來歷?」、「活動是否與市府有關?」

「Wecare高雄」小編今天指出，最近在路上也收到了這朵玫瑰花，掃了QRcode 雖然嚇了一跳，但還是強裝鎮定，「年輕人願意如此支持韓國瑜也是好事，但旁邊卻有人跟拍，完全沒告知是跟韓國瑜相關活動。」

「Wecare高雄」在臉書質疑說：「不解的是，為什麼要挺韓挺的這麼偷偷摸摸？全面性宣傳韓國瑜跟市政的頻道，還幫忙到街上發玫瑰花，一朵玫瑰花也是不便宜 ，不知道有沒有反罷免賄選的嫌疑?」

「Wecare高雄」強調，這個YT頻道，這麼多工作人員、這麼大手筆買玫瑰送，這些錢是從哪裡來的呢？

策畫此活動的的女子「單單」接受訪問時說：「我們主要的影片訴求跟宗旨，是希望以高雄在地年輕人，政治議題也好，或者是目前大家關心的議題是什麼，然後去做發想。」

但據了解，這個送花的YT頻道，雖然標榜中立，實際上是由一位挺韓的陳姓直播主設立，他為了幫助韓國瑜度過罷免危機，特地搬來高雄，並雇用多位年輕員工拍攝影片。

為了突破同溫層，陳姓直播主此次自掏腰包，買了數千朵玫瑰花，請員工走上高雄街頭，鎖定年輕人發放，希望改變年輕族群對韓國瑜的看法，也給韓市長一個溫暖。

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