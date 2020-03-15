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江韓密談 林智鴻：罷韓是高雄人的事 江啟臣勿與民意為敵

高市議員林智鴻。（記者蔡清華攝）

高市議員林智鴻。（記者蔡清華攝）

2020-03-15 14:10:53

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天與國民黨主席江啟臣會面，雙方會談內容不公開，民進黨市議員林智鴻表示，「罷韓是高雄人的事，請江啟臣主席勿與高雄民意為敵！」

高市府說明，江主席希望一切程序都要合乎法律規定來走，也希望不僅是高雄市民，也期盼全國人民能夠看到韓市長走進基層傾聽民意，與市府團隊服務市民的熱誠與效率，大家就知道韓市長不是來當官的，他是來做事的，請所有的高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動來繼續支持韓市長來服務市民。

林智鴻說，高雄市民會發起公民割草罷韓運動，主要原因是韓國瑜剛當選市長就沒專心市政，落跑選總統，還推說選總統是民意與天意，但當韓國瑜說出「yes I do」就代表是韓國瑜的「本意」。

林智鴻進一步指出，面對罷韓浪潮，超過50萬人上街頭，韓國瑜批評市民是「遮羞布」，再次踩了市民的紅線，也才會有罷韓二階段連署不受武漢肺炎影響，仍有超過50萬市民簽罷韓連署書。林智鴻認為，高雄市民心意已決，已經不信任韓國瑜，更不願把高雄的未來繼續託付在韓國瑜手上，想要展現意志力投下罷韓票，目的就是希望高雄的未來不要被韓國瑜耽誤。

林智鴻提醒江啟臣主席，公民割草罷韓運動是高雄人的事，江主席身為國民黨中壯世代，號稱要進行國民黨改革，但一上任就不顧高雄民意，在跟韓國瑜市長密談後竟定調高雄市民的罷韓運動是「惡質的政治操作」、「抹黑」。林智鴻認為，江主席的改革起手式就是要與高雄市民為敵，未來國民黨將難讓人看到一個全新氣象，革新的國民黨。

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