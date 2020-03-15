江韓會今登場 黨內建議「無招勝有招」 抗罷韓
〔記者陳昀、王榮祥／綜合報導〕國民黨主席江啟臣上任後，首戰將面臨高雄市長韓國瑜罷免案。據指出，江啟臣與韓國瑜今天上午在高雄將出席一項共同行程，之後兩人會私下會面，討論如何因應罷韓事宜，黨中央了解韓陣營的需求後，黨中央、黨團才會發動，出手協助韓國瑜。
江陣營擔心希望炒高「罷韓」熱度、適得其反，因此對「江韓會」態度低調，不願證實。高市新聞局昨天則低調指出，兩人今天「可能」會碰到面；親韓人士則直言，「應該有吧！」
請繼續往下閱讀...
江啟臣上任後曾宣示，要「找回市民對於韓市長的支持」，將儘速與韓國瑜碰面；江今天將南下高雄阿蓮、出席光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，韓國瑜也會出席同場活動，自然而然江韓會！但據指出，兩人將會另外闢室密談。
高市新聞局昨被問到此事時表示，江韓會的時間應該在「近期」，會採閉門會談模式，事後會以書面對外說明會談內容。後來又間接證實江韓兩人今天都出席光德寺行程，「可能」會碰到面。
國民黨內人士指出，原本推測總統大選結束，加上疫情影響，罷韓熱度就會消退，但目前看來動能仍很大，即使韓國瑜儘可能低調，依然動見觀瞻，若沒辦法協助韓國瑜度過罷韓危機，不只會重挫江啟臣的黨主席威信，台中市長盧秀燕也可能受影響。
青壯派立委透露，江啟臣尚未定調如何協助韓國瑜，就怕出手後反讓「罷韓」熱度越炒越高，身邊甚至有人建議「無招勝有招」，讓韓國瑜專心市政、不要過度插手，比較安全，但黨中央若不出力，對韓粉無法交代，江啟臣及黨團至今未理出頭緒。
親江人士指出，江啟臣仍希望尊重韓國瑜意見，相信韓國瑜辦公室一定有作戰方針，應以韓辦的策略為主，了解後再從旁協助。該人士並證實，江啟臣今天會和韓國瑜見面洽談，後續再發動黨中央、黨團，以及高雄市議員等地方組織的力量。