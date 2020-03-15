江韓會今登場 黨內建議「無招勝有招」 抗罷韓

國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜今天上午在高雄將出席一項共同行程，之後兩人會私下會面，討論如何因應罷韓事宜。圖為去年十二月韓國瑜與江啟臣參觀台中新社薰衣草森林。（資料照，記者許麗娟攝）

2020-03-15 05:30:00

〔記者陳昀、王榮祥／綜合報導〕國民黨主席江啟臣上任後，首戰將面臨高雄市長韓國瑜罷免案。據指出，江啟臣與韓國瑜今天上午在高雄將出席一項共同行程，之後兩人會私下會面，討論如何因應罷韓事宜，黨中央了解韓陣營的需求後，黨中央、黨團才會發動，出手協助韓國瑜。

江陣營擔心希望炒高「罷韓」熱度、適得其反，因此對「江韓會」態度低調，不願證實。高市新聞局昨天則低調指出，兩人今天「可能」會碰到面；親韓人士則直言，「應該有吧！」

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江啟臣上任後曾宣示，要「找回市民對於韓市長的支持」，將儘速與韓國瑜碰面；江今天將南下高雄阿蓮、出席光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，韓國瑜也會出席同場活動，自然而然江韓會！但據指出，兩人將會另外闢室密談。

高市新聞局昨被問到此事時表示，江韓會的時間應該在「近期」，會採閉門會談模式，事後會以書面對外說明會談內容。後來又間接證實江韓兩人今天都出席光德寺行程，「可能」會碰到面。

國民黨內人士指出，原本推測總統大選結束，加上疫情影響，罷韓熱度就會消退，但目前看來動能仍很大，即使韓國瑜儘可能低調，依然動見觀瞻，若沒辦法協助韓國瑜度過罷韓危機，不只會重挫江啟臣的黨主席威信，台中市長盧秀燕也可能受影響。

青壯派立委透露，江啟臣尚未定調如何協助韓國瑜，就怕出手後反讓「罷韓」熱度越炒越高，身邊甚至有人建議「無招勝有招」，讓韓國瑜專心市政、不要過度插手，比較安全，但黨中央若不出力，對韓粉無法交代，江啟臣及黨團至今未理出頭緒。

親江人士指出，江啟臣仍希望尊重韓國瑜意見，相信韓國瑜辦公室一定有作戰方針，應以韓辦的策略為主，了解後再從旁協助。該人士並證實，江啟臣今天會和韓國瑜見面洽談，後續再發動黨中央、黨團，以及高雄市議員等地方組織的力量。

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