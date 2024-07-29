沒受邀出席反中盛會IPAC？ 林思銘急改口 曝傅崐萁裁示「不參加」

林思銘今天（29日）急改口表示有收到IPAC邀請函，但總召傅崐萁裁示「不參加」。（資料照）

2024/07/29 18:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於本週二（30日）在台北舉行年度峰會，不過國民黨立院黨團卻傳出將缺席這場「反中盛會」，首席副書記長林思銘宣稱沒收到邀請。但「未受邀」一說隨即被打臉，林思銘今天（29日）急改口表示有收到邀請函，但總召傅崐萁裁示「不參加」。

IPAC向來對於中共政權戕害人權與破壞區域和平的行徑進行強力批判，這次峰會在台舉辦，有來自20多個國家的50多位國會議員和歐洲議會議員共襄盛舉，以「台海和平與穩定」作為議程主軸。不過近日傳出國民黨立委將缺席，林思銘宣稱黨團沒有收到邀請，IPAC是「反中聯盟」，會邀請立場一致的民進黨，但應該不會邀請藍委。

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但林思銘的說法隨即被打臉，民進黨發言人吳崢今天還秀出立院公文，可以看到邀請文書上白紙黑字寫有國民黨團。而林思銘今天接受《放言》訪問時改口稱，秘書處有將邀請函以「密件」發文給黨團，他沒有參與相關討論，但總召傅崐萁裁示不參加。林思銘還說，國民黨並沒有要抵制IPAC的意思，只是兩者價值理念不同而已，感謝IPAC發公文邀請給予示尊重，但國民黨可以不參加，「國民黨沒有叫別人不要參加IPAC，但不能強迫參與」。

對此，政治工作者周軒在臉書上酸：「喔，所以是傅總召下令不參加的？那你怎麼說沒收到通知呢？國民黨繞了這麼大一圈，為何不敢勇敢說出自己不方便參加「對中政策跨國議會聯盟」？」民進黨立院黨團也在周軒的貼文底下留言嘲諷：「你知我知，25個國家50位議員都知，偏偏就國民黨不知？」

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