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葉毓蘭憂偷渡客、失聯移工成防疫破口 蘇揆：依各案例不斷檢討

國民黨立委葉毓蘭質詢，認為偷渡入境者恐成為我國防疫漏洞。（記者劉信德攝）

國民黨立委葉毓蘭質詢，認為偷渡入境者恐成為我國防疫漏洞。（記者劉信德攝）

2020-03-24 11:23:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕海外的武漢肺炎疫情持續擴大，國民黨立委葉毓蘭今在立法院總質詢時提醒，偷渡入境者恐成為我國防疫漏洞。對此，行政院長蘇貞昌強調，將會依據各種案例狀況不斷檢討；海委會主委李仲威則強調，海巡署早在2月初就意識到偷渡會愈趨嚴重，除加強情資蒐報外，也增加了海上巡邏勤務密度與檢查強度。

葉毓蘭質詢指出，去年11月相關單位在桃機抓到一個老外，到現在已經4個多月了，這位老位是誰、叫什麼名字、從哪裡來等，我們還是通通都不知道，在司法文書中只能將其稱為「A男」。此外，3月21日海巡署也在屏東小琉球查獲偷渡漁船，發現31名要偷渡來台的越南人，「我們的國境管理真的沒問題嗎？」

除了偷渡，葉毓蘭也提到，我國確診第32例是失聯移工，另還有一個發燒38度的失聯移工在送檢過程中逃走，可以看出防疫破口可能就在這個地方，她認為最大問題就在於政府各司其職、互不聯繫，不但常常抓不到，而且抓到的也常常罰不了，有些警界學生都很常問她，如果那些應該居家隔離、檢疫的外籍移工不接電話又語言不通，應該如何是好。

對於偷渡問題，李仲威答詢指出，其實從2月4日正常商輪、客輪停航後，海巡署就意識到海上偷渡會愈趨嚴重，所以也做了一些超前部署，第一個就是加強情資蒐報，去做交叉比對及分析研判，第二個是增加海上巡邏勤務的密度，第三個是強化檢查強度，第四個則是運用雷情、高科技裝備來嚴密掌握海面目標動態，一有特殊情況就立刻實施臨檢，也因此才會偵獲3月21日的案例。

對於「A男」的案例，內政部長徐國勇解釋，A男從偵查、審判到現在，一句話都不講，目前只知道他應該聽得懂俄語，我方仍有透過各個管道希望查出他的身分，未來縱使他出獄，因為他不說話，我方也沒辦法知道要將他遣送回哪個國家，依法可以先予收容100天，至於100天後要怎麼處理，會再進一步討論。

徐國勇也表示，移民署什麼語言人才都有，會去幫助所有居家檢疫者，此外外事警察也都會一起協助，在語言部分絕對沒有問題。

行政院長蘇貞昌表示，我方確實應該要繃緊神經，不過若說政府部門互不聯繫，可能是有一些誤會，因為他都是親自主持會議，包括內政部、海巡署、勞動部、經濟部等，都有特別要求嚴加管理。

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，行政院長蘇貞昌強調，將會依據各種案例狀況不斷檢討。（記者劉信德攝）

，行政院長蘇貞昌強調，將會依據各種案例狀況不斷檢討。（記者劉信德攝）

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