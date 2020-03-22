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武漢肺炎》憂我國禁轉機 中生揚言：有病也算台灣頭上

新加坡禁止過境，香港也要求入境者居家隔離14天，有北美的中國留學生近日號召由台灣轉機回國，有中生在對話表示「又不進他台灣」、「就算有病也算在他們（台灣）頭上」。（資料照，記者姚介修攝）

新加坡禁止過境，香港也要求入境者居家隔離14天，有北美的中國留學生近日號召由台灣轉機回國，有中生在對話表示「又不進他台灣」、「就算有病也算在他們（台灣）頭上」。（資料照，記者姚介修攝）

2020-03-22 23:57:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，在台北時間3月24日至4月7日期間，我國全面禁止非台灣公民來台轉機；但在政策公告前，竟有北美的中國留學生奔相走告利用台灣轉機，還揚言「就算有病也算在他們（台灣）頭上」。

綜合媒體報導，武漢疫情在世界各地爆發，許多中國留學生因停課興起返鄉潮，在新加坡宣布全面禁止外籍旅客入境或轉機後，我國也隨即跟進公告，兩週內禁止非台灣公民過境，中華航空與長榮都將同步配合政策執行。

根據《三立新聞》報導，由於新加坡禁止過境，香港也要求入境者居家隔離14天，有上百名北美中生近日號召經台灣轉機回國，但在我國正式明令禁止過境前，就傳出有中生在對話表示「又不進他台灣」、「就算有病也算在他們頭上」。

中國近日開始指控，有多名該國的返鄉病患曾在台灣轉機，我國民眾擔心機場可能造成防疫漏洞，中央流行疫情指揮中心今日下午發出緊急禁令，兩週內全面禁止旅客過境台灣。

針對過境旅客恐成邊境防疫缺口的隱憂，許多網友紛紛表示，「轉機這個問題真的需要重視！」、「從台灣轉機真的很多...大家真的要注意」、「台灣應該沒有足夠的醫療能力讓那些轉機確診的通通治療」、「中國人真的很誇張」。

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