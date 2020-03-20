武漢肺炎》中國境內連兩天0確診 學者問：是真的嗎？

漢肺炎疫情蔓延全球，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書質疑，中國這兩天境內新增確診病例數都是零，「是真的嗎？」（資料照）

2020-03-20 20:10:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書質疑，中國這兩天境內新增確診病例數都是零，「是真的嗎？」他分析，中國武漢肺炎是否平息的3個指標為，北韓是否開放邊境？小學是否開學？全國人大與政協是否開會？

范世平說，北韓的經濟大幅仰賴中國，開放中朝邊境可說是望眼欲穿，但卻沒有防疫能力，北韓的確診病例也一直是零，所以一定非常謹慎，北韓是在1月22日關閉中朝邊界，率各國之先。

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范世平指出，而中國在一胎化下，小孩特別金貴，開學與否也會特別謹慎。另外，人大與政協延後開會創下改革開放後首例，但上千人在密閉的人民大會堂開會太危險，中國領導人習近平那麼膽小，所以何時開會是關鍵。

范世平說，中國可以甩鍋給義大利了，因為義大利的武肺死亡人數3405人超過中國的3245人。接下來中國會說，武漢肺炎應該改名為米蘭肺炎，原來真正的病毒源頭在義大利。

范世平強調，中國14億人，義大利5998萬人，差了23倍，現在武肺死亡人數還被義大利超越，「是義大利太老實，還是中國說謊成性？」

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