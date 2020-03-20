疫情進入第二階段 蔡總統訪昆陽實驗室：國家隊不會被擊倒！

蔡英文總統參訪昆陽實驗室，強調我們一定會成功擊敗病毒。（圖擷取自總統府拍攝畫面）

2020-03-20 12:11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統19日視察衛福部疾病管制署檢驗及疫苗研製中心-嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室（國家實驗室昆陽辦公室），感謝實驗室同仁及許多醫檢師盡心盡力投入防疫；她表示，現在疫情已進入第二階段，是更艱困的一戰，大家要共同來防疫作戰，相信我們不會被擊倒，因為我們有堅強的國家隊，有各式各樣專業人才百分之百的投入，一定會成功擊敗病毒，保障全體國人健康。

蔡總統昨天這項行程並未公開，總統府今天發布新聞稿說明，總統抵達後，首先聽中央疫情指揮中心執行官周志浩所做「武漢肺炎中央流行疫情指揮中心國家實驗室簡報」。

請繼續往下閱讀...

總統致詞表示，她特別到國家實驗室昆陽辦公室，就是俗稱的「昆陽實驗室」，主要有兩個目的：第一，來了解這裡的檢驗與應變作為，另一方面也來謝謝大家。自從發生武漢肺炎疫情以來，有很多人共同投入整個防疫的工作，有些人是在第一線，有些人做後勤的工作，有些人則是平常看不到，但就是最重要、默默付出的那一群人，「各位就是那一種人」。

蔡總統說，總統指出，我們檢驗的能量一直持續地往上走，現在有34家指定的檢驗機構，一天大概達到3200件，這個數字跟我們在看口罩的數字，感受是一樣的，期待的心情都希望它每天在增加。

總統表示，這幾天有件國人都覺得蠻好的事，就是我們與美國有防疫的合作關係，這是對我們國家實驗室研究人員長期投入、長期累積最大的肯定，她再次感謝大家。

提及衛福部長陳時中近來被封為「鋼鐵部長」，總統指出，她與部長當同事這麼久，最常在一起討論長照的問題，前段時間她一天到晚催促部長把長照做起來，而部長也很快地在這一、兩年的時間，把整個長照結構都做出來，真的做得很好。

總統也說，現在雖然碰到疫情，不過這段時間以來，台灣社會每天都很關注我們的指揮官今天要說什麼、會有幾個確診病例，全台灣都要聽部長說明，來了解整個疫情掌控跟我們對應的方法。事實上，國人到現在為止也都很配合疫情中心的宣導，這也代表台灣社會的一種進步性。此外，部長對於整個團隊的領導，其實功不可沒，而工會成員日以繼夜地投入，她也由衷感謝。

「我相信我們不會被擊倒的」，蔡總統表示，因為我們有堅強的團隊，而這個團隊就是國家隊，有各式各樣專業人才的投入，而且是百分之百的投入。我們一定會成功擊敗病毒，保障全體國人的健康。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法