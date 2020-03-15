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發展遲緩多3歲後才發現 監院要求衛福部、教育部改善

監委王幼玲。（資料照，記者謝君臨攝）

監委王幼玲。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-03-15 17:16:00

〔記者謝君臨／台北報導〕監委王幼玲等人調查「兒童發展聯合評估中心」成效，並檢視國內近年早期療育服務辦理等案，發現國內半數以上的發展遲緩個案，是在滿3歲後才被發現，錯過黃金療癒時期，且專業人力普遍缺乏；各縣市聯評中心對於疑似早療個案的收案條件、流程作法，品質也不一致。監察院要求衛福部及教育部加以改善。

本案調查委員為監委王幼玲、尹祚芊及江綺雯；3位監委表示，據審計部審核報告指出，為早期發掘發展遲緩兒童，我國推動設置聯評中心，並開辦全民健保早期療育門診醫療給付改善方案多年，不過聯合評估資源尚有不足，為維護兒童健康，因而全面檢視國內近年早期療育服務辦理情形。

王幼玲說，教育為發展遲緩兒童早期療育不可或缺之一環，對於滿2歲以上未滿6歲的學前發展遲緩兒童，須依其學習特殊需求，提供特殊教育、安置與照顧，但是歷年地方政府推動學前特殊教育問題叢生，包括幼兒園的特教班名額太少，師資專業知能不足、特教生及師資比過高、特教助理人員人力不足、經費不足等，皆不利融合教育的施行及推動，急需教育單位投入資源，規劃因應措施。

王幼玲指出，各縣市發展遲緩兒童的類別，以「語言溝通」為最大宗，然而聽語障專業人力普遍缺乏，且多集中在都會區，培育不足，影響療育服務的提供，亟待衛福部及教育部對現行早期療育辦理情形加以改善。

王幼玲表示，「台北市學齡前兒童發展篩檢表」（Taipei-II）是現階段評估發展遲緩兒童的有效評量工具，由於發展遲緩個案的篩檢及確診，需花時間，因此，醫師及護理師在兒童健康檢查的落實評估，非常重要，衛福部對於各地方政府基層衛生所健兒門診遲緩兒童的篩檢，尤應重視。

此外，王幼玲說，聯評中心一直存有收案及作法不一的情形，而各地方的聯評落實度及品質並不一致，有待衛福部強化，避免與健兒門診功能有疊床架屋之虞。

王幼玲指出，本案調查期間，曾赴台北市、新北市、台東縣及澎湖縣等，瞭解地方政府所轄的機構辦理兒童早期療育服務實際現況；另邀請22個縣市政府的副縣長或秘書長進行座談，以瞭解各縣市政府在早期療育個案的通報、評估鑑定、後續服務提供及安置等運作，及提供服務所遭遇的困境。

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