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軍公教打年改訴訟遭「卡」？ 監委要試院、政院檢討

軍公教打年改訴訟遭「卡」？ 監委要試院、政院檢討。（記者謝君臨攝）

軍公教打年改訴訟遭「卡」？ 監委要試院、政院檢討。（記者謝君臨攝）

2020-03-12 19:23:03

〔記者謝君臨／台北報導〕年金改革後，退休軍公教遭重新審定退休金，不少人興訟爭取權益，但監委仉桂美、劉德勳調查發現，保訓會復審決定書及行政院訴願決定書，均忽略行政訴訟法已修法併採「以被（吿遷）就原（吿）」原則，仍僅依「以原就被」原則，以台北高等行政法院為訴訟管轄法院，造成當事人應訴不便、南北奔波，促請考試院及行政院檢討改善。

仉桂美表示，對年改不滿者的公務員，可先向考試院保訓會提復審，軍人與教師可向行政院提訴願，若被駁回，可進一步向高等行政法院、最高行政法院提起訴訟。然而，保訓會受理逾9萬3千件公務員的復審案，但真正提起訴訟僅約46.5%；教育部與國防部原受理的救濟案量，到最後提起行政訴訟時，數量也都驟減。

仉桂美：公務員可就近尋求司法救濟

仉桂美說，保訓會認為退休公務員與原服務機關間已無職務關係，其復審決定書的救濟教示僅依「以原就被」原則，附記以銓敘部所在地的北高行為訴訟管轄法院，但為了便利「民告官」，行政訴訟法已修法增訂得由「公務員職務關係所在地」的行政法院管轄，即「以被就原」原則，使其得以就近尋求司法救濟。

而在軍教部分，仉桂美指出，行政院及國防部等訴願機關，以軍教人員非屬公務員為由，認為不適用「公務員職務所在地」的行政法院管轄規定，同樣僅依「以原就被」原則，單一教示管轄法院。

「民告官」 制度設計應方便原告

仉桂美表示，行政訴訟法第13條第1項雖規定：「對於公法人之訴訟，由其公務所所在地之行政法院管轄。其以公法人之機關為被告時，由該機關所在地之行政法院管轄」。但「以原就被」原則旨在保護被告，避免濫訴，而行政訴訟基本上為「民告官」，制度設計應以方便原告，保護人民權益為重心。

仉桂美說，為方便證據調查及便利人民就近尋求行政法院的權利保護，行政訴訟法早於2010年1月13日增訂第15條之1：「關於公務員職務關係之訴訟，得由公務員職務所在地之行政法院管轄」。學說及司法實務均認為，所謂「職務關係所生之訴訟」，包括俸給、銓敘、退休等訴訟。

仉桂美強調，依規定，不服重新審定退休所得處分的軍公教人員，本得就近選擇「被告機關所在地」或「公務員職務所在地」的行政法院尋求救濟。負有教示義務的相關機關自應充分揭露，使人民知悉救濟途徑，方能充分保障人民訴訟權。

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